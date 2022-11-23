ÖĞRETMENLİK VE İLİM ÖĞRENMEK ÖNEMLİDİR

Her yıl olduğu gibi bu yılda bir öğretmenler gününe daha ulaştık büyük minnetle andığımız öğretmenlerimizin bu güzel anlarında onlar için ne söylesek ne konuşsak azdır. Çünkü içimizden geçenleri yansıtmış olacağımız sözlerimizle tam olarak duygularımızı ifade edemeyebiliriz. Hayatımızda büyük emekleriyle önemli bir yer edinen çok değerli öğretmenlerimizin bu özel günlerini kutluyor, sağlık ve afiyetler diliyorum.

Mensubu olmakla gurur duyduğumuz Yüce Dinimiz İslam da okumaya, araştırmaya, akletmeye, tefekküre büyük önem vermiştir. Nitekim Cenabı Hakk ilk inen ayetlerde Hz. Peygamber (S.A.V.) ve onun şahsında tüm Müslümanlara okumayı emretmiş, onları kalemle yazmaya ve ilimde gelişip yetkinleşmeye teşvik etmiştir. İlk vahyin “Yaratan Rabbinin adıyla Oku. O insanı alaktan yarattı….” mealindeki “oku”emriyle başlaması ve bu emrin beş kısa ayet içinde iki defa tekrar edilmesi okumanın ve ilmin dinimizde ve insan hayatında ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Ayet-i Kerimede Hz. Peygamber’e emredilen okumanın konusu belirtilmemiştir. Çünkü okunması istenen yalnızca kendisine indirilen vahiy ile sınırlı olmayıp başta kozmik alemdeki ayetler olmak üzere, okunması yani üzerinde inceleme yapılıp zihin yorularak hakkında bilgi edinilmesi, ders ve ibret alınması gereken her şeyin tanınması, hakikatinin anlaşılıp kavranması istenmektedir. Kuşkusuz yaratanı tanımak, bilimin de dinin de temelini teşkil eder. Bu sebeple “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”buyrularak Hz. Peygamberin okuma faaliyetine veya herhangi bir işe başka varlıkların adıyla değil yaratan Rabb’in adıyla başlaması ve ondan yardım istemesi emredilmiştir.

Mekke’de nazil olan ayetlerden birisinde Hz Peygamber’e şu duada bulunması emredilmektedir. “Rabbim ilmimi arttır de.” Bunun neticesinde Hz Peygamber de çeşitli Hadis-i Şeriflerinde ilmi ve ilim sahibini övmüş, Müslümanları ilim öğrenmeye teşvik etmiştir.

“Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir: (birincisi) Allah’ın kendisine ihsan ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse (ikincisi ise) Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerinde hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimsedir.”

Ilmin bekası ilim ve ilim adamlarına verilen değerle doğru orantılıdır. Bir toplumda ilim adamlarına değer verilmezse yeni yetişen nesiller ilme ilgi duymayacaklar ve zamanla evcut İlim adamlarının bu dünyadan ayrılmalarıyla ilim kendiliğinden ortadan kaybolacaktır. Öyle bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için toplumdaki bütün bireyler üzerine düşen görevi yapmak durumundadır.

İnsanlar, tarihin ilk çağlarından beri eğitim ve öğretime ihtiyaç duymuşlardır. Bu eğitim ve öğretimi yerine getirenler ise öğretmenlerdir. Öğretmenler, öğrencilerine yalnız bilgi vermekle kalmaz, onlara sıcak bir dost, sevgi pınarı, her konuda örnek ve destek olurlar. Öğretmenler tarihi yazar insanı eğitir bu nedenle kutsaldır. Öğretmenlik insan sevgisi ister, vatan sevgisi ister, memleket sevgisi ister, millet sevgisi ister. Çünkü en değerli varlıklar olan yavrularımızı öğretmenlerimize emanet ederiz

Öğretmenler, toplumlara önderlik eden kişileri yetiştiren, toplumun gerçek önderleri olan ancak genelde arka planda yer alan kişilerdir. İlköğretimden üniversiteye kadar tüm öğretmenlerimizin emekleri sayesinde, sadece ülkemizde değil tüm dünyada insanoğlunun uygarlığı devam edebilmektedir. Çünkü öğretmenler, bilgi akışını sağlayan araçlardan birisidir yani öğretmenlerin varlığının olmadığı bir dünya medeniyetini kaybetmeye mahkum bir dünya olarak karşımıza çıkacaktır.

Hayatımızı doğru yönde şekillendirmede bizlere yardımcı olan, bizlere bilmediklerimizi öğreten, bildiklerimizi ise daha iyi anlamamıza vesile olan ve bütün zorluklara göğüs gererek bizleri yetiştiren öğretmenlerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyoruz. Kendilerini çok sevdiğimizi ve onları asla unutmayacağımızı dile getiriyoruz. Ahirete intikal etmiş olan öğretmenlerimize başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Rabbimizden rahmet, hayatta olan öğretmenlerimize sağlık, sıhhat, afiyet ve esenlikler diliyorum. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Yüce Rabbim öğretmenlerimizi başımızdan eksik etmesin kendilerine dünya ve ahiret mutluluğu nasip etsin.

” Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah’ı zikretmek ve ona yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten Alim ve öğrenmek isteyen öğrenci ondan müstesnadır.” Hz. Muhammed (S.A.V.)….