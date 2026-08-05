Gençlerin Buluşma Noktası Talha Bayrakçı Akademi Hızla Yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek Mahallesi’nde yapımı devam eden Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Altay, tamamlandığında bölgedeki liseli öğrencilerin yeni buluşma noktası olacak bu yapının, gençlerin hem derslerine katkı sağlayacağını hem de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) projesindeki çalışmalar hızla ilerliyor.

Başkan Uğur İbrahim Altay, inşaat süreci devam eden Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi binasında yerinde inceleme yaparak son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, Bosna Hersek Mahallesi’nde lise öğrenimine devam eden gençlerimiz için bir Lise Medeniyet Akademisi inşa ediyoruz. İnşaatımız planlandığı gibi devam ediyor. Burası, tamamlandığında bölgedeki liseli öğrencilerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekan olacak. Gençlerimizin hem eğitim döneminde hem de yaz tatilinde derslerine yardımcı olacak, aynı zamanda farklı etkinliklerini gerçekleştirecekleri bir merkez şehrimize kazandırılmış olacak. Merhum Talha Bayrakçı kardeşimizin adını taşıyan Lise Medeniyet Akademimizi inşallah yıl sonu itibarıyla tamamlayarak Bosna Hersek Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: F.ÖZKAN