Havacılık ve Uzay Yaz Kursu Başladı

Selçuklu Sanat Eğitim Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) çatısı altında faaliyet gösteren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, öğrencilerin yaz tatillerini hem eğitici hem de verimli geçirmeleri amacıyla "Havacılık ve Uzay Yaz Kursu" düzenlemeye başladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, çocukların ve gençlerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir arada öğrenmelerini, yeteneklerini keşfetmelerini ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Akademi, bu doğrultuda yeni etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Bu kurs, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin havacılık ve uzay teknolojilerine ilgisini artırmak, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerini sağlamak ve teknolojiye olan meraklarını desteklemek amacıyla hazırlandı.

Sille Tabiat Okulu'nda verilen eğitimler, 26 Ağustos tarihine kadar haftanın üç günü devam edecek. Kursa, 12 ortaokul ve 12 lise öğrencisi olmak üzere toplam 24 kişi katılıyor. Katılımcılara havacılık ve uzay bilimlerine giriş, uçuşun temel prensipleri ve aerodinamik, roket sistemleri ve temel roket tasarımı, insansız hava araçları (İHA) ve kullanım alanları, model uçak ve roket uygulamaları, drone futbolu ve FPV dronelar, takım çalışması, proje geliştirme ve uygulamalı atölye çalışmaları gibi konularda bilgiler veriliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nin binlerce çocuğa, gence ve yetişkine kendilerini geliştirme ve yeteneklerini bulma fırsatı sunduğunu belirtti. Pekyatırmacı, "Çocuklarımızın her alanı bizzat deneyimleyerek fikir edinmelerini istiyoruz. Akademimiz de bu konuda onlara yardımcı olan merkezlerimizden biri. Yaz tatillerini verimli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Geçen yaz olduğu gibi bu yıl da 'Uzay ve Havacılık' temalı faaliyetlerle çocuklarımıza yeni deneyimler kazandırmayı hedefledik. Onların bu alanlara olan ilgisi bizleri de sevindiriyor ve çocuklarımızın tatillerini faydalı geçirmelerini sağlıyor. Bu tür etkinlikler, hem çocuklarımızın hayal gücünü zenginleştiriyor hem de teknoloji ve havacılık alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarıyor. Buradaki amacımız, her çocuğumuzun kendi yeteneğini keşfetmesine destek olmak ve onları geleceğin mühendisleri, bilim insanları, tasarımcıları ve liderleri olma yolunda ilerlemelerini sağlamaktır. Çocuklarımızın geleceği için yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Editör: F.ÖZKAN