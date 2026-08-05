Konya'nın Zengin Mutfağı GastroFest'te Tanıtılacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Konya Gastronomi Festivali (GastroFest) hakkında Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde bir bilgilendirme toplantısı yaptı. "Benim şehrimde yemek bir medeniyettir" sloganıyla düzenlenen GastroFest ile gastronomi seviyesini yükselteceklerini söyleyen Başkan Altay, Konya mutfağının binlerce yıllık birikimini vurguladı. Altay, "Çatalhöyük'ten Selçuklu saraylarına, Mevlevi dergâhlarından günümüze kadar uzanan bu köklü miras, bugün sofralarımızda yaşamaya devam etmektedir. Alanında öne çıkan şeflerimizi Konya'da ağırlayacağız. Tescilli yemeklerimiz, tanınmış şefler tarafından atölyelerle hazırlanacak ve tanıtılacak. Böylece geleneksel tariflerimizin özünü korurken, bu lezzetlerin profesyonel sunumlarla daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi ve ülkemizin dört bir yanından misafirlerimizi 3-6 Eylül tarihlerinde Kalehan Ecdat Bahçesi'ne davet ediyorum. Gelin, sadece midelere değil, ruhlara da hitap eden Konya'da, lezzetin başkentinde buluşalım" diye konuştu.

Toplantının yapıldığı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin önemine değinen Başkan Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Çatalhöyük'ün sadece bir tarih hazinesi olmadığını belirtti. Altay, buranın toprağın emekle, emeğin üretimle, üretimin ise sofra kültürüyle buluştuğu büyük bir medeniyet yürüyüşünün güçlü tanıklarından biri olduğunu ifade etti.

Festival tanıtımını Çatalhöyük'te yapmanın anlamlı olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Bugüne kadar bilinen en eski mayalanmış ekmek örneği Çatalhöyük'te bulundu. Bu nedenle bu yılki festivalin temasını 'ekmek' olarak belirledik" dedi. Altay, bu sayede ekmeğin binlerce yıllık hikayesini başladığı topraklarda yeniden anlattıklarını, geçmişin bereketini bugünün sofrasıyla buluşturarak Konya'nın köklü yemek kültürünü geleceğe taşıdıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Altay, Konya mutfağının binlerce yıllık köklü geçmişiyle, Selçuklu Saray Mutfağı ve Mevlevilik kültürü sayesinde en büyük gelişimini tamamlamış, dünyanın zengin mutfaklarından biri olduğunu belirtti. Konuşmasına devam eden Altay, "Çatalhöyük'ten Selçuklu saraylarına, Mevlevi dergâhlarından günümüze kadar uzanan bu birikim, bugün sofralarımızda sürmektedir. Dünyanın ilk ve tek aşçı türbesine sahip şehri Konya'da, lezzetin ve hoşgörünün buluştuğu bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Ateşbaz-ı Veli'nin diyarında, 'Hamdım, piştim, yandım' diyen bir medeniyetin mutfak kültürünü dünyaya tanıtıyoruz. Bu yılki GastroFest, şehrimizin bu eşsiz mutfak kültürünü korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak için yapılan en önemli çalışmalardandır" dedi. Festivalin 2019'da başladığını, 2021 ve 2022'deki etkinliklerle büyüdüğünü söyleyen Altay, geçen yıl 700 bin misafiri ağırladıklarını ve festivalin büyük bir markaya dönüştüğünü ifade etti. Altay, katılımcı sayısı, içerik çeşitliliği ve tanınmış şeflerin katılımıyla festivalin Türkiye'deki gastronomi etkinlikleri arasında ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Başkan Altay, "Benim şehrimde yemek bir medeniyettir" sloganıyla düzenlenen GastroFest ile gastronomi seviyesini daha da yükselteceklerine inandığını dile getirdi. "Bu doğrultuda, alanında tanınmış şeflerimizi Konya'da misafir edeceğiz. Tescilli yemeklerimiz, ulusal çapta bilinen şefler tarafından özel atölyelerde hazırlanacak ve tanıtılacak. Böylece geleneksel tariflerimizin özünü korurken, bu lezzetlerin profesyonel sunumlarla daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu. Festivalin yerel esnaf, üretici, restoran, şef ve gıda sektöründeki markalar için yeni fırsatlar sunacağına inandıklarını belirten Altay, Konya'nın gastronomi turizminden aldığı payı artırmayı, mutfağı şehir ekonomisi ve turizminin güçlü bir unsuru haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak GastroFest başta olmak üzere düzenledikleri kültür-sanat etkinliklerinde her yıl yüz binlerce misafiri ağırladıklarına ve Konya'nın zenginliklerini geniş kitlelerle buluşturduklarına dikkat çeken Başkan Altay, "GastroFest'i de bu kültür yolculuğunun lezzet durağı olarak görüyoruz. Misafirlerimiz, tarihin sıfır noktasından Selçuklu saray mutfağına ve günümüze uzanan bu lezzet köprüsünde, geçmişi sadece dinlemeyecek, tadına da varacak. İnşallah, sizlerin, hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin katkılarıyla GastroFest'i bu yıl da başarıyla tamamlayacağız" dedi.

Festivale destek veren herkese teşekkür eden Başkan Altay, "Festivalimize katkı sunan şeflerimize, akademisyenlerimize, gastronomi yazarlarımıza, içerik üreticilerimize, sektör temsilcilerimize, esnafımıza, paydaş kurumlarımıza, basın mensuplarımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Altay, tüm hemşehrilerini ve ülkenin dört bir yanından gelecek misafirleri 3-6 Eylül tarihlerinde Kalehan Ecdat Bahçesi'ne davet ederek, "Gelin, sadece midelere değil, ruhlara da hitap eden Konya'da, lezzetin başkentinde buluşalım" çağrısında bulundu.

Programa; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çetin, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkan Vekili Mehmet Atasagun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürü Tuncay Karabulut, Basın İlan Kurum Müdürü İbrahim Parlak, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Yeni Medya Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sadrettin Soranlar ve basın mensupları da katılım sağladı.

Editör: F.ÖZKAN