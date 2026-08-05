Patrick ve Nadine, Nisan ayında karavanlarıyla İsviçre'den yola çıkarak 12 gün sonra Türkiye'ye ulaştılar. İstanbul, Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, Yazılıkaya ve Çayırhan Gökkuşağı Tepeleri'ni gezginlerin favori durakları olarak işaretledikten sonra, çift Kapadokya'ya gitmeden önce Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi. Uzun zamandır görmek istedikleri Meke Krateri'ni ve ardından Acıgöl'ü ziyaret ettiler; burada kamp kurarak mavi sularda yüzmek için fırsat yakaladılar.

Acıgöl’ün Doğal Güzellikleri ve Su Kalitesi

Patrick ve Nadine, Acıgöl’ün manzarasına hayran kaldıklarını ifade etti. “Su çok temiz. Yüzmek gerçekten harika ve burada yüzmekten büyük keyif aldık. Su, bir İsviçre dağ gölü kadar ferahlatıcı, ancak biraz daha tuzlu.” dedi Patrick. Çift, göl kıyısında kamp yapmanın ve berrak suların tadını çıkarmanın keyfini yaşadıklarını paylaştı ve bölgenin doğal güzelliğini İsviçre'deki arkadaşlarına da kesinlikle tavsiye ettiklerini belirtti.

Yerel Misafirperverliğe Dair Anılar

Tur sırasında sergilediği sıcak yaklaşım nedeniyle Türk insanına olan saygılarını dile getiren çift, memnuniyetlerini dile getirdi. “Türk halkının samimiyeti, unutulmaz bir deneyim yaşattı ve bunu yolculuğumuzun en değerli anıları arasında sayıyoruz.” diye ekledi Nadine.