Meram Belediye Başkanı Kavuş MEGA Yaz Okulunu Ziyaret Etti

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Gelişim Akademisi (MEGA) Yaz Okulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen eğitimleri yerinde inceledi. Bilimden sanata, teknolojiden kişisel gelişime uzanan eğitim programlarını değerlendiren Başkan Kavuş, nitelikli eğitimin çocukların geleceği için en değerli yatırım olduğunu belirtti.

Meram Belediyesinin yeni nesil eğitim vizyonuyla hayata geçirdiği MEGA Yaz Okulu, bu yaz da zengin eğitim programıyla öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Yaz tatillerini verimli, üretken ve eğlenceli değerlendiren çocukları ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ve eğitmenlerle sohbet etti. Ziyarette Başkan Kavuş, öğrencilerin yaptığı çalışmaları yakından gözlemleyerek eğitim süreçleri hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Atölyelerde çocuklarla konuşan Başkan Kavuş, onların heyecanına ortak oldu. MEGA Yaz Okulu bünyesinde verilen eğitimlerin yapıldığı sınıf ve atölyeleri gezen Başkan Mustafa Kavuş, öğrencilerin hazırladığı projeleri ilgiyle takip etti. Robotik kodlamadan görsel sanatlara, yazılımdan drama eğitimlerine kadar birçok branşta yapılan uygulamaları inceleyen Başkan Kavuş, çocukların ortaya koyduğu çalışmaların kendisini gururlandırdığını söyledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri güçlü bir eğitim modeli oluşturduklarını dile getirerek; "MEGA Yaz Okulu, çocuklarımızın sadece yaz tatilini değerlendirdiği bir program değil; onların geleceğine yapılan bir yatırımdır. Burada çocuklarımız bilimle, teknolojiyle, sanatla ve sporla iç içe bir eğitim ortamında hem öğreniyor hem de kendilerini tanıyor. Sınıflardaki heyecanı görmek, çocuklarımızın üretkenliğine ve merakına şahit olmak bizi çok mutlu ediyor. Eğitmenlerimizin özverili çalışmaları ve ailelerimizin desteğiyle çocuklarımızın geleceğine hep birlikte katkı sunuyoruz. Meram Belediyesi olarak eğitim alanındaki yatırımlarımızı artırarak sürdürecek, çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu yıl iki farklı eğitim modeliyle yapılan MEGA Yaz Okulu, çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyen geniş bir programla öne çıkıyor. Program kapsamında öğrenciler; piyano, gitar ve drama gibi sanat eğitimlerinin yanı sıra yazılım, uzay ve havacılık, bilim ve fen, İngilizce, P4C, akıl ve zeka oyunları, cebir, görsel sanatlar ve e-spor gibi pek çok farklı branşta eğitim alma fırsatı buluyor. Etkileşimli öğretim yöntemleriyle yürütülen eğitimlerde çocuklar sadece teorik bilgi edinmekle kalmıyor; uygulamalı çalışmalarla üretmenin, keşfetmenin ve birlikte öğrenmenin heyecanını da yaşıyor.

Editör: F.ÖZKAN