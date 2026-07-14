Konya Aile Oryantiringi Başladı! Son Başvuru 17 Temmuz

Konya Büyükşehir Belediyesi, aile bağlarını güçlendirmek, çocukları doğa ve sporla buluşturmak amacıyla “Aile Oryantiringi” etkinliğini düzenliyor. Kayıtları başlayan bu özel organizasyon, anne, baba ve çocukların birlikte vakit geçirerek iletişimlerini pekiştirmeyi hedefliyor.

Doğada yön bulma becerisi, takım çalışması ve ortak hareket etme kültürünü ön plana çıkaran etkinlik, 19 Temmuz 2026 Pazar günü Meram Tavus Baba Piknik Alanı'nda gerçekleşecek. Organizasyon; 8-10 yaş erkek, 8-10 yaş kız, 11-13 yaş erkek ve 11-13 yaş kız çocuk olmak üzere dört farklı kategoride düzenlenecek olup, her kategoride anne, baba ve çocuklardan oluşan takımlar parkurda kıyasıya mücadele edecek.

Doğayla iç içe, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak olan Aile Oryantiringi için başvurular 17 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. Katılımcılar, etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 444 55 42 (dahili 3825-24) numaralı telefonu arayabilir veya kayıt işlemlerini sporkonya.com.tr adresi üzerinden tamamlayabilirler.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce gerçekleştirdiği benzer aile odaklı spor etkinliklerinden biri olan Laser Run organizasyonu da Ecdat Parkı'nda büyük ilgi görmüş, ailelerin yoğun katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştı. Sporun birleştirici gücünü ailelerle buluşturan bu organizasyonda çocuklar ve ebeveynleri hem eğlenmiş hem de rekabetin tadını çıkarmıştı.

Toplam 200 sporcu ve 100 ailenin katıldığı Laser Run etkinliğinde, 8-10 Yaş Kız, 8-10 Yaş Erkek, 11-13 Yaş Kız ve 11-13 Yaş Erkek olmak üzere dört ayrı kategoride yarışmalar düzenlendi. Koşu ile lazer atışını bir araya getiren parkurda hız, denge ve odaklanma becerilerini sergileyen katılımcılar, çocuklarıyla birlikte unutulmaz bir spor deneyimi yaşadı. Yoğun ilgi gören bu etkinlik, rekabet dolu anlara ve renkli görüntülere sahne olmuş, sonunda dereceye giren sporcular ve ailelere ödülleri takdim edilmişti.

Editör: F.ÖZKAN