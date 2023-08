ABD’de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Törenle Kutlandı

NEW ABD’de Türkiye’nin New York Başkonsolosluğunda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

New York Türkevi’ndeki törene, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sedat Önal, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Albay Anıl Karaca, Türk vatandaşları ile elçilik çalışanları katıldı.

Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan BM Daimi Temsilcisi Önal, 30 Ağustos’ta zaferin 101. yılını kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Milli mücadele ruhuna vurgu yapan Önal, “Bu önemli biricik zaferin kazanılmasında büyük Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının askeri dehası kadar Türk ordusunun kahramanlığı, aynı zamanda Türk milletinin kendi mukadderatına sahip çıkma iradesi büyük önem taşır.” dedi.

New York Başkonsolosu Özgür de “tarihteki zaferlerin önünü açan milli birlik ve beraberlik ruhunun halen diri olduğunu” söyledi.

Özgür, “Bu zaferin arkasında yatan değerleri bir sonraki nesle aktarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum.” diye konuştu.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Albay Karaca ise ekrana yansıtılan harita üzerinden 101 yıl önce Anadolu’nun işgal planını anlattı.

Karaca, detaylı sunumuyla, Türk ulusunun Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu planı nasıl alt üst ettiğini örnekleriyle anlattı.

Törene katılanlara, Türkiye’nin savunma ve askeri gücü hakkında video gösterimi sunuldu.