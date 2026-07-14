Konya, Avrupa Bisiklet Başkenti Vizyonunu Fotoğraf Yarışmasıyla Sanatseverlere Açıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıyacak olan şehirde bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ödüllü bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Sanatseverleri pedallarla buluşturacak olan "Avrupa Bisiklet Başkenti Konya" temalı bu özel yarışma, bisikletin şehir yaşamındaki yerini sanatsal bir bakış açısıyla ölümsüzleştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin en geniş ve modern bisiklet ulaşım altyapılarından birine sahip olan Konya, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 680 kilometrelik bisiklet yolları, bisiklet tramvayı, özel köprüler ve tüneller gibi yenilikçi projelerin yanı sıra Velespit Müzesi gibi kültürel yatırımlarla bisiklet vizyonunu güçlendiriyor. Bu kapsamda, bisikletin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi için çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Düzenlenen fotoğraf yarışmasıyla, bisikletin sürdürülebilir, çevre dostu, sağlıklı ve ekonomik bir ulaşım aracı olduğu vurgulanırken, şehrin zengin bisiklet kültürünün sanatsal bir arşiv niteliğinde kayıt altına alınması amaçlanıyor. Böylece kalıcı bir görsel hafıza oluşturulması hedefleniyor.

Amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarının katılımına açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 21 Ağustos olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru şartnamesi ve detaylı bilgilere "bisiklet.konya.bel.tr" adresinden ulaşabilirler.

Editör: F.ÖZKAN