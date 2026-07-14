Konya Ulaşımında Tramvay Hattı Testlere Hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Uzatma Hattı projesinde test sürüşleri öncesinde kritik bir aşamaya ulaşıldı. Enerji hatlarında montaj çalışmaları aralıksız sürdürülürken, hattın kısa süre içinde hizmete açılması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin mevcut durumunu değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Hattı'nın Adliye-Şehir Hastanesi bölümünde altyapı ve ray döşeme çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Altay, "Hattımızda artık test sürüşleri öncesindeki son aşamaya gelmiş bulunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Tramvaylara enerji sağlayacak elektrik kablo ve tellerinin montaj çalışmalarının büyük bir titizlikle hem gündüz hem de gece saatlerinde devam ettiğini aktaran Altay, ayrıca okullar bölgesinde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla inşa edilen tramvay istasyonunun yapımında da sona yaklaşıldığı bilgisini verdi.

Başkan Altay, tüm çalışmaların nihayete ermesinin ardından yolcuların ve düzenlenen seferlerin güvenliği için test sürüşlerine başlanacağını kaydetti. "Konyalı hemşehrilerimize güvenli, konforlu ve çevreci toplu ulaşım hizmeti sunmak adına çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz," sözleriyle projenin şehre sağlayacağı katkıları vurguladı.

Editör: F.ÖZKAN