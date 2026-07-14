Konya'nın Gururu Milli Bisikletçiler Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı Coşkuyla Karşılandı

Konya Büyükşehir Belediyespor'un milli bisikletçileri Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda elde ettikleri tarihi başarıların ardından yurda döndü. Ülkemizi gururlandıran sporcular, Konya Havaalanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından kahramanlar gibi karşılandı.

Şampiyonada Omnium yarışını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazanan Ramazan Yılmaz, Türk pist bisikleti tarihinde 23 Yaş Altı kategorisindeki ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını ülkemize getirerek adını tarihe yazdırdı. Bu başarı, Türk bisikletinin uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ay-yıldızlı formayı giyerek şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden bir diğer milli sporcu Mustafa Tarakcı da gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Tarakcı, gelecekteki potansiyelini ortaya koyarak Türk bisikletinin uluslararası arenadaki varlığına önemli bir katkı sağladı.

Konya Havaalanı'nda düzenlenen karşılama törenine sporcuların antrenörleri, takım arkadaşları, aileleri ve çok sayıda bisiklet sever katıldı. Duygu dolu anlara sahne olan törende, elde edilen uluslararası başarının mutluluğu ve gururu hep birlikte paylaşıldı. Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı, bu anlamlı karşılama ile Konya'nın ve tüm Türkiye'nin desteğini arkalarında hissetti.

Editör: F.ÖZKAN