Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, memleketi Çumra'yı ziyaret ederek bir dizi temasta bulundu. AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı ve beraberindeki ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte Karkın ve Taşağıl mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Özçelik, bölge halkının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Yardımcısı Özçelik'e şükranlarını sundu. Başkan Aydın, "Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Özçelik, yıllardır Çumra'mızın gelişimine büyük bir samimiyetle katkı sunmaktadır. İlçemize kazandırılan 3 bin kişilik yeni stadyum tribünü, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, sentetik halı sahalar, iki kapalı spor salonu ile Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi gibi önemli eğitim ve spor yatırımlarının hayata geçirilmesinde kendisinin büyük destek ve emekleri olmuştur. Gençlerimizin geleceğine yön veren bu eserlerle Çumra'mızın kalkınma yolculuğunda her zaman yanımızda yer almıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Bugün de ilçemize kazandırılacak yeni yatırımların gerçekleşmesi için aynı gayret ve gönül bağıyla destek olmaya devam eden Bakan Yardımcımıza, ilçemize gösterdiği yakın ilgi, samimi desteği ve memleket sevdası için şahsım ve tüm hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi. M.SAPMAZ

Editör: F.ÖZKAN