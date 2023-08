Tarım ve Orman Bakanı: Çanakkale’deki Orman Yangınında Durum İyileşiyor

Çanakkale’deki orman yangınında 2’nci gün (13)

BAKAN YUMAKLI’DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de devam eden orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışmaların devam ettiğini belirten Yumaklı, “Çanakkale merkez yangınında 36’ncı saatteyiz. Bugün ülkemizde 16 orman yangını çıktı, 14’ü kontrol altına alındı, 2’si hala devam ediyor. Biri Çanakkale merkez diğeri de Eskişehir’de devam eden yangınımız. Her iki yangında da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor ve gece boyunca devam edecek. Gün içinde Eceabat’ta bir yangın meydana geldi. Bir vatandaşımızın kaynak işleminden dolayı bir yangın çıktı. Maalesef güçlerimizin bir bölümünü oraya kaydırmak durumunda kaldık. Daha önce söylemiştik bizim Çanakkale merkez yangınında yine bir yerleşim biriminin yanındaki araziden çıkmıştı. Yine Eskişehir’deki yangının da balya yapma makinesinden çıktığı bilgisini aldık. Baktığımızda yangınların yüzde 90’ının üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz pek de boşuna değilmiş. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz” dedi.

‘BUGÜN DÜNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ’

Çalışmaların olumlu yönde seyrettiğini belirten Yumaklı, “Bugün dünden daha iyi durumdayız. Nem, sıcaklık ve rüzgar itibariyle tüm koşullar düne göre lehimize devam ediyor. Gün içinde çok yoğun bir enerjiyle mücadelemiz vardı. An itibariyle o süreçlerin tamamını geçtik. Sadece bizi bir vadinin içinde sıkışan bir bölüm zorladı. Ancak arkadaşlarımız yoğun bir şekilde devam ediyorlar. 8 uçak, 30 helikopter 790’a yakın muhtelif arazöz ve iş makineleri ile 3 bin 100’e yakın personelimizle bu mücadeleyi devam ettirdik. Şu an itibariyle 4 gece görüşlü helikopterimiz ve diğer unsurlarla mücadelemiz devam ediyor. Gün içerisinde tedbiren daha önceki boşaltma işlemine 2 köy daha ekledik. Köylerin hiçbirinde tehlike söz konusu değil. En büyük tesellimiz herhangi can kaybının olmaması. 7 dumandan etkilenen vatandaşımız tedbiren müşaade altındalar. Eskişehir’deki yangında da 1 uçak, 5 helikopter, 33 muhtelif arazöz ve iş makinesi ve 200 personelle müdahale ettiler. Gece boyu da mücadelelerine devam edecekler. Çanakkale- Çan yolu halen ulaşıma kapalı. Sabahtan itibaren Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı. Saat 22.00 itibariyle sabaha kadar tek yönlü trafiğe açılmış oldu. Gün boyu cansiperane mücadele eden başta orman kahramanlarımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın personellerine, STK’lara, gönüllülere, Çanakkale halkına ve özellikle dualarını bizden esirgemeyen yüce milletimize şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah umuyorum ki yarın çok daha güzel haberleri size verebilelim. Bu yolda arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.