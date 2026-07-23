Başkan Ustaoğlu Mühendislerle Bir Araya Geldi

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, meslek gruplarıyla yaptığı buluşmalar kapsamında, ilçede faaliyet gösteren Makine, Elektrik ve Jeoloji Mühendisleriyle bir istişare toplantısında bir araya geldi.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Ustaoğlu, Seydişehir'e kazandırılacak projelerde, diğer meslek grupları gibi Makine, Elektrik ve Jeoloji Mühendislerinin de önemli paydaşlar arasında yer aldığını belirtti. Başkan Ustaoğlu, hayata geçirilecek tüm proje ve çalışmalarda bu meslek gruplarının bilgi ve tecrübelerinden etkin bir şekilde yararlanacaklarını ifade etti.

Başkan Ustaoğlu, Seydişehir Belediyesi bünyesinde Etüt ve Proje Müdürlüğü'nün kurulduğunu duyurdu. Yeni müdürlüğün, ilçeye ait planlama ve proje çalışmalarını yürüteceğini belirten Ustaoğlu, vatandaşların proje ve ruhsat işlemlerinin ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam edeceğini dile getirdi. Ustaoğlu, "Yeni müdürlüğümüz, şehrimizin geleceğine yön verecek projeleri hazırlayacak," şeklinde konuştu.

Şehrin geleceğini planlarken, geleceğe yönelik projelerde meslek gruplarının desteğine duyulan ihtiyacın altını çizen Başkan Hasan Ustaoğlu, katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurguladı. Ustaoğlu, "Memleketimize dair fikri, önerisi ve söyleyecek sözü olan herkese söz söyleme fırsatı sunuyoruz. 'Benim bu konuda bir fikrim var, şöyle yapılabilir, böyle olabilir' dediğinizde, bu önerileri değerlendirerek sizleri sürecin aktif bir parçası haline getirmek istiyoruz. Katılımcı bir anlayışla mühendislerimizin görüşlerini almak, proje süreçlerinde onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak düşüncesindeyiz. Plan ve Proje Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalarda Seydişehirli mühendislerimizin de yer alarak, serbest çalışan ya da belediyemizde görev yapan mühendislerimiz arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, belediyenin sivil inisiyatif kullanan, katılımcı paydaşları olmalarını arzu ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin şehirlerin gelişimindeki kritik rolüne de dikkat çeken Başkan Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ilin ya da ilçenin gelişmesi, yerel yönetimlerin şehre kazandırdığı hizmetlerle doğru orantılıdır. Bizim hedefimiz, herkesin faydalanabileceği planlı ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturmaktır."

Toplantıya katılan Makine, Elektrik ve Jeoloji Mühendisleri de gerçekleştirilen bu buluşmanın çok anlamlı olduğunu ve daha önce böyle katılımcı bir yönetim anlayışıyla karşılaşmadıklarını dile getirdi. Mühendisler, ilçenin geleceğine yönelik yürütülecek çalışmalarda belediyeye tam destek vermeye hazır olduklarını belirterek, kendilerine gösterilen ilgi, misafirperverlik ve nezaket dolayısıyla Başkan Hasan Ustaoğlu'na teşekkür ettiler ve çalışmalarında başarılar dilediler.

Editör: F.ÖZKAN