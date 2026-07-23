Kadın Emeğiyle Üretilen KOMEK Markaları Dünya Vitrininde

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde geliştirilen ve kadın emeğiyle hayat bulan "Zeybe" ve "Zenobya" markaları, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Tashkent Fashion & Textile Expo Uluslararası Moda ve Tekstil Fuarı'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Orta Asya'nın en prestijli moda ve tekstil organizasyonlarından biri olarak kabul edilen fuarda sergilenen Zeybe ve Zenobya koleksiyonları, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. ZENOBYA markası, belediye hizmetleri, arama kurtarma, zabıta, polis, sağlık, itfaiye ve saha ekipleri gibi çok çeşitli meslek gruplarına yönelik fonksiyonel ve estetik teknik kıyafet çözümleri sundu.

ZEYBE markası ise, bu teknik kıyafetlerin kullanım alanlarına özel olarak tasarlanmış çanta koleksiyonlarıyla öne çıktı. Operasyon çantalarından laptop çantalarına, sağlık ekipman çantalarından sırt çantalarına kadar geniş bir yelpazede ihtiyaçlara cevap veren tasarımlar sunuldu. Bu özgün koleksiyonlar, SS KOMEK Mesleki Eğitim Kültür Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında üretim yapan kadınların titiz çalışmasıyla hayata geçirildi.

Fuara katılım, ZEYBE ve ZENOBYA markalarının uluslararası pazardaki bilinirliğini artırmanın yanı sıra, Konya'nın üretim gücünü dünya genelinde daha görünür kılmayı ve yeni ihracat kanalları oluşturmayı hedefledi. Fuar süresince gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleriyle, başta Orta Asya ülkeleri olmak üzere yeni ticari iş birliklerinin temelleri atılarak ihracat ağının genişletilmesi amaçlandı.

Editör: F.ÖZKAN