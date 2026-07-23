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Seydişehir Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Projeyle Güçleniyor

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyelini daha da güçlendirmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını duyurdu. Başkan Ustaoğ

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Seydişehir Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Projeyle Güçleniyor
Yazar: F.ÖZKAN

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyelini daha da güçlendirmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını duyurdu.

Başkan Ustaoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen "KOP ile Yem Bitkileri Mekanizasyonu Projesi" kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle Seydişehir'e kazandırılan Tarım Makine Parkı'nın yeni makine ve ekipmanlarla takviye edildiğini belirtti.

Proje kapsamında temin edilen çayır biçme, ot toplama, rulo balya ve balya sarma makineleri sayesinde, ilçede üretilen yem bitkilerinin zamanında ve verimli bir şekilde hasat edilerek yüksek kaliteli kaba yem üretiminin sağlanacağını ifade eden Başkan Ustaoğlu, "Bu proje ile üretilecek kaliteli kaba yemler, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize ekonomik ve kolay erişilebilir koşullarda sunulacaktır. Böylece, özellikle yem maliyetlerinin azaltılmasına önemli katkı sağlayarak üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, kurulan Tarım Makine Parkı sadece belediyemizin değil, tüm üreticilerimizin hizmetinde olacaktır. Çiftçilerimiz, ihtiyaç duydukları tarım makine ve ekipmanlarından uygun koşullarda faydalanabilecektir." dedi.

Başkan Ustaoğlu, projenin temel amacını "Üreticimizin yanında olmak, tarımsal üretimi desteklemek, hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve Seydişehir'imizin bereketini hep birlikte artırmak" olarak açıkladı. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na teşekkürlerini ileten Ustaoğlu, projenin ilçeye ve tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Editör: F.ÖZKAN

Seydişehir Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Projeyle Güçleniyor - 1

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