Çumra Küçükköy Merasına Güneş Enerjili Su Sistemi Kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı stratejileri kapsamında onayladığı ve Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çumra İlçesi Küçükköy Mahallesi Mera Islah ve Amenajman Projesi"nde , Küçükköy Mahallesi meralarında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz ve güvenli içme suyu ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıldı. Bu kapsamda, güneş enerjili bir hayvan sulama sistemi ve sıvat yapımı tamamlandı.

Tamamlanan çalışmaları yerinde incelemek üzere Mahalle Muhtarı, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Ahmet TETİK ve ilgili teknik personeller bölgeyi ziyaret etti. Yeni sistemle birlikte hayvanların suya erişiminin kolaylaşması ve su kaynaklarının verimli kullanılması hedeflenirken, aynı zamanda doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir hayvancılığa katkı sağlanması amaçlanıyor.

Editör: F.ÖZKAN