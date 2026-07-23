Çatalhöyük’den “Saklı Mirası” Sergisi: İlk kez görüntülenecek obsidyen gözlü baş, mermer topuz ve çift yüzlü kap

Sergi Detayları ve Açılış Tarihi

Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Çatalhöyük arkeolojik sitesinden elde edilen buluntular, 24 Temmuz tarihinden itibaren Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlıyor. “Çatalhöyük’ün Saklı Mirası” adlı sergi, neolitik dönemde yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı yerleşimden çıkarılan 322 parçayı ziyaretçilerin incelemesi açısından sunuyor.

Öne Çıkan Eserler ve İlk kez Sergellenen Buluntular

Serginin ön plana çıkarttığı eserlerden biri, önden bakıldığında kedi veya ayı figürünü, yandan bakıldığında ise insan profili andıran obsidyen gözlü baş. Boyalı yüzeyi ve göz kısımlarına yerleştirilen obsidyen taşları, dikkat çekici bir görsel sunuyor.

İlk kez gösterime açılan başka bir buluntu, yetişkin bir erkeğin mezarında sağ omzunun üzerinde bulunan mermer topuz başı. Araştırmacılar, bu topuzun güç ve toplumsal statüyü simgelemek amacıyla kullanıldığını ve mezar hediyesi olarak konulduğunu öne sürüyor, ancak üzerinde herhangi bir kullanım izi bulunmadığını belirtiyor.

Seramik “çift yüzlü kap” de dikkat çekici bir parçası. Kapın her iki tarafında da insan yüzü betimlemesi bulunuyor; bu durum, nesnenin günlük kullanımının ötesinde ritüel veya sembolik bir işlev gördüğüne işaret ediyor.

Neolitik Yaşamın İzleri: Takı, Ziynet ve Günlük Nesneler

Sergide, neolitik toplumun sadece hayatta kalma mücadelesiyle değil, aynı zamanda estetik anlayışı ve sosyal hiyerarşisiyle ilgilendiği gösterilen çeşitli takı ve ziynet eşyaları yer alıyor. Mermerden bilezikler, yılan iskeleti, domuz kafatası, deniz kabuğu ve geyik dişlerinden yapılmış kolyeler, o dönemin zengin materyal kullanımını yansıtıyor.

Bebek gömülerinde kullanılan örülü sepetlerin toprağa bıraktığı izler, binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı. Bu izler, neolitik toplumun bitkisel liflerden sepet örme konusunda gelişmiş bir zanaata sahip olduğunu ve bu sepetleri bebek gömülerinde özenle kullandığını gösteriyor.

Ulusal ve Uluslararası Katkılar

Serjin öne çıkan başka bir parçası, ABD’den Türkiye’ye iade edilen neolitik dönem heykelcik. Bu eser, koleksiyonun uluslararası boyutunu vurguluyor ve kültürel mirasın korunmasında uluslararası iş birliğinin önemini hatırlatıyor.

Toplamda sergide sergellenen 322 parça, Çatalhöyük'ün tarihsel zenginliğini ve neolitik insanlığın yaşam tarzını çok yönlü bir şekilde sunuyor. Müze yetkilileri, serginin hem yerel hem de uluslararası ziyaretçileri çekmesi ve bölgenin arkeolojik turizm potansiyelini artırması beklendiğini belirtiyor.