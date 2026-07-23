Seydişehir'de Dört Mahalleye Doğalgaz Müjdesi

Seydişehir'in dört kırsal mahallesini modern doğalgaz altyapısıyla buluşturacak çalışmalar, Ortakaraören Mahallesi'nde düzenlenen tören ve dualarla resmen başlatıldı.

Programa, Konya AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İlçe Koordinatörü İsmail Özpınar, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın, MHP İlçe Başkanı Kadir Kocabaş'ın yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye birim müdürleri, Cengiz Enerji Proje Müdürü Mustafa Öztürk, Selçuk Gaz şirketi yetkilileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Selçuk Gaz Proje Müdürü Mustafa Öztürk, 2026 yılı doğalgaz yatırım programı kapsamında Başkaraören, Ortakaraören, Aşağıkaraören ve Taşağıl mahallelerinde çalışmalara başladıklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Hasan Ustaoğlu ve Ak Parti Konya İl Başkanımız Fatih Özgökçen'in yoğun gayretleri ve görüşmeleri neticesinde bu yıl dört kırsal mahallemizde doğalgaz altyapısını kuracağız. Çalışmalarımız tamamlandığında, evinin önünden hat geçen her abonemizin doğalgaz aboneliğini gerçekleştirmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu önemli projenin hayata geçmesinde emeği geçen Cengiz Ailesi'ne ve Belediye Başkanımız Hasan Ustaoğlu'na şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Seydişehir'in her mahallesine eşit ve adil hizmet götürme ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, insan odaklı belediyecilik anlayışını benimsediklerini ifade etti.

Daha önce Seydişehir merkez ile Gevrekli, Akçalar ve Kesecik mahallelerinin doğalgaza kavuştuğunu hatırlatan Başkan Ustaoğlu, "Bugün de Başkaraören, Ortakaraören, Aşağıkaraören ve Taşağıl mahallelerimizde doğalgaz hat çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bu mahallelerde yaşayan değerli hemşehrilerimiz de modern doğalgazın konforuna ve ekonomisine erişim sağlayacak" şeklinde konuştu.

Başkan Ustaoğlu, yatırımın ilçeye kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ak Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, kıymetli milletvekillerine, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın'a, Cengiz Holding yöneticileri Mehmet Cengiz ve Ekrem Cengiz'e, Selçuk Gaz Proje Müdürü Mustafa Öztürk'e ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sundu. Yatırımın Başkaraören, Ortakaraören, Aşağıkaraören ve Taşağıl mahalleleri başta olmak üzere tüm Seydişehir'e hayırlı olmasını dileyen Ustaoğlu, birlik ve beraberlik mesajıyla konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından dualar edildi, kurban kesildi ve dört mahalleyi kapsayan doğalgaz altyapı çalışmalarına resmen başlandı.

Editör: F.ÖZKAN