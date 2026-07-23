Seydişehir'de Mezarlık Yangını Büyümeden Önlendi

Seydişehir Belediyesi ekipleri, Ortakaraören Mahallesi Köyiçi Mezarlığı'nda çıkan ot yangınına anında müdahale ederek, alevlerin hızla kontrol altına alınmasını sağladı ve çevredeki konutlara sıçramasını önledi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Köyiçi Mezarlığı'nda başlayan ot yangını, bölgede yürütülen bir çalışma sırasında gelen ihbar üzerine fark edildi. Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine derhal olay yerine yönlendirildi. Bölgede bulunan belediyeye ait su tankerleri ile ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekiplere, kısa sürede Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği de destek verdi.

Ekiplerin hızlı, koordineli ve etkin çalışması sayesinde, yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Editör: M.SAPMAZ