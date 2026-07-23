Mustafa Efe Cesur Kimya Olimpiyatları'nda Bronz Madalya Kazandı

60. Uluslararası Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda bronz madalya kazanan Mustafa Efe Cesur, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu tarafından makamında ağırlandı ve ödüllendirildi.

Moskova'da düzenlenen ve 37 ülkeden 160 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen prestijli olimpiyatlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Cesur, elde ettiği dereceyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ziyarette konuşan Başkan Hasan Ustaoğlu, Mustafa Efe Cesur'u içtenlikle kutladı. Ustaoğlu, "60. Uluslararası Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek bronz madalya kazanan evladımız Mustafa Efe Cesur'u yürekten tebrik ediyorum. Azmi, çalışkanlığı ve elde ettiği bu anlamlı başarıyla gençlerimize ilham olan evladımıza başarılarının artarak devam etmesini diliyor; bu gurur verici başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, akademisyenlerimize ve her zaman yanında olan kıymetli ailesine teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Seydişehir'in yetiştirdiği başarılı gençlerle her zaman gurur duyduklarını belirten Başkan Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "İlçemizin yetiştirdiği değerlerin uluslararası platformlarda elde ettiği başarılar hepimizi gururlandırıyor. Seydişehir'i en iyi şekilde temsil eden gençlerimizin sayısının artmasını temenni ediyor, gelecekte çok daha büyük başarılara birlikte tanıklık etmeyi diliyorum."

Editör: H.BİLGİLİ