Colendi’nin bağlı kuruluşu SETL yönetim kuruluna yeni üyeler atadı

Colendi’nin bağlı kuruluşu, Londra merkezli blok zinciri mutabakatları ve ödeme sağlayıcısı SETL yönetim kuruluna iki yeni üye atandı. Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçmiş dönem başkan yardımcılarından Erkan Kilimci, SETL yönetim kuruluna katıldı.

Türkiye’nin en büyük sermayeli finansal teknoloji şirketlerinden biri olan Colendi’nin bağlı kuruluşu Londra merkezli blok zinciri mutabakatları ve ödeme sağlayıcısı SETL, yönetim kuruluna Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçmiş dönem başkan yardımcılarından Erkan Kilimci katıldı. Şirket, 2022 yılında saklama ve ödeme kurumları ile yaptığı yüksek profilli çalışmaları ile tanınan, dünyanın önde gelen banka, finans şirketleri ve regüle platformlar için blok zinciri temelli ödeme ve mutabakat sistemleri sağlayıcısı şirketlerinden olan SETL’ın tamamını satın almıştı.

Dünyanın önde gelen bankalarına teknoloji sağlıyor

New York Federal Merkez Bankası (FED) dijital para projesinin teknoloji sağlayıcıları arasında yer alan SETL’ın hizmet verdiği kurumlar arasında İngiltere, Fransa ve Singapur Merkez Bankaları, Swift, Bank of New York gibi önde gelen banka ve finans devleri bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, fintek alanında hayata geçirdiği başarılı platformların yanı sıra, girişimcilik ekosistemine destekleri ile tanınan Bülent Tekmen, Türkiye’nin en önemli fintek şirketlerinden biri olan ininal.com’u kurdu ve dünya çapında yüksek potansiyelli teknoloji girişimlerini destekleyen yatırım şirketi Next Ventures’ın kurucuları arasında yer aldı. 2017 yılında Colendi’nin kurucu ortakları arasında yer alan Tekmen, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisi temelli olarak sunduğu kredi skorlama ve geniş bir skalada gömülü finans çözümleri sunan Türkiye’nin en hızlı büyüyen fintek girişimine imza attı. SETL’in satın alınmasından bu yana, şirket güçlenmeye devam etti ve kurumsal blok zinciri çözümleri pazarında da önemli bir oyuncu oldu. Colendi Menkul Değerler ve Colendi Sigorta’yı hayata geçiren Tekmen, son olarak BDDK’dan kuruluş izni alan ColendiBank’ın da kurucuları arasında yer alıyor.

SETL Yönetim Kurulunun diğer yeni üyesi Erkan Kilimci ise finans sektöründeki 20 yılı aşkın deneyimini ve saygınlığını yönetim kuruluna taşıyor. Bankacılık sektöründe başladığı kariyerine ağırlıklı olarak uluslararası sermaye piyasası şirketlerinde üst düzey yönetici olarak devam eden Kilimci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Colendi Bank’ın kurucuları arasında yer alan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi Uygulumalı Finans Merkezi ve Özyeğin Üniversitesi Finans Mühendisliği Merkezi bünyesinde portföy yönetimi ve finansal teknolojiler üzerine çalışmalarına devam ediyor.

“Finansın geleceğine yön verecek heyecan verici işler yapıyoruz”

“Tekmen ve Kilimci’yi SETL yönetim kurulunda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” diyen SETL Yönetim Kurulu Başkanı Sir David Alan Walker, şunları söyledi: “Finans sektöründeki derin deneyim ve bilgilerinin yanı sıra girişimci ruhları ve vizyonları, blok zinciri mutabakat ve ödeme altyapımızı oluşturmaya ve geliştirmeye devam ederken çok değerli katkı sağlayacak.”

SETL CEO’su Anthony Cullinghan ise “SETL’da, Düzenlenmiş Sorumluluk Ağı (Regulated Liability Network – RLN) konseptinin uygulanabilirliğinin araştırılması gibi finansın geleceğine yön verecek heyecan verici işler yapıyoruz. Tekmen ve Kilimci’nin Yönetim Kurulumuza katılması, yer aldığımız projelerde fark oluşturmamızı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı. – İSTANBUL