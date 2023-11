Enerji Bakanı: Türkiye Nükleer Santrale İhtiyaç Duyuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Dünya küresel ısınmayla mücadelede ciddiyse nükleersiz dönüşüm mümkün değil. Türkiye nükleer santrale ihtiyaç duyuyor” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bayraktar, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye Yüzyılı’nın enerji hedeflerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, yenilenebilir enerjide çalışmaları hızlandıracaklarını kaydetti. Bakan Bayraktar, “Geçen yıl 96.5 milyar dolar enerji ithalatı yaptık. Türkiye’yi önümüzdeki 30 yılda enerjide ve madende net ihracatçı konuma yükseltmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, muhalefet milletvekillerinin Akkuyu NGS ile ilgili alım garantisi eleştirilerine ilişkin, “Evet Akkuyu ile alakalı alım garantisi var. Güneşle ve rüzgarla ilgili de alım garantisi var. Güneşe daha yüksek alım garantisi veriyorduk. 2010 yılında 12.35 sent alım garantisi var. Enflasyonla ilgili güncelleme söz konusu değil. 2028 yılında üretilen elektriği 12.35 sent ödeyeceğiz. 2043 yılında 6.73 sent alım garantisi olacak. Dünya küresel ısınmayla mücadelede ciddiyse nükleersiz dönüşüm mümkün değil. Türkiye nükleer santrale ihtiyaç duyuyor. Trakya ve Sinop ile küçük reaktörlerle ilgili 5 bin megavatlık ek güce ihtiyacımız var” dedi. – ANKARA