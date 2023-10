Erdemir’in, Cumhuriyet’in 100. yılında yüksek fırın ‘Zübeyde’yi yeniden devreye alması

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını taşıyan ve Türk mühendislerin emeğiyle ortaya çıkan yeni 2’nci Yüksek Fırınımız ‘Zübeyde’yi Türk sanayisine armağan ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Şirket açıklamasına göre, OYAK’ın maden metalürji şirketlerinden Erdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını taşıyan 2’nci yüksek fırını “Zübeyde”yi yenileyerek Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde törenle devreye aldı.

Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Gürtan Damar ve Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker’in ev sahipliğinde, yeniden inşa edilen fırının ilk üretimini gerçekleştirdiği törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye’nin en değerli sanayi varlıklarından Erdemir’in 2006 yılında OYAK’ın bünyesine dahil olmasının ardından yakaladığı hızlı ve güçlü büyüme ivmesini sürdürdüğünü ifade etti.

Erdemir’in Türkiye’nin gururu olan şirketlerden biri olduğunu vurgulayan Erdem, “Yerli üretim kabiliyetimizi artırarak yüksek katma değerli üretime ağırlık verdiğimiz bu dönemde, ülkemizin bölgedeki güçlü oyuncu rolünü sağlamlaştırmak için çalışıyoruz. Bugün sadece Erdemir için değil, Türkiye çelik sektörü için kıymetli bir yatırımı daha devreye alıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutladığımız bu tarihi günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını taşıyan ve Türk mühendislerin emeğiyle ortaya çıkan yeni 2’nci yüksek fırınımız ‘Zübeyde’yi Türk sanayisine armağan ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Erdem, Erdemir’in Cumhuriyet’in ikinci 100 yılında da Türkiye’nin yarınları için üretmeye devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

“İşletmeye alındığı ilk günden bu yana ülkemiz sanayisinin gelişiminde rol oynayan, daima katma değerli üretime odaklanan Erdemir’in yeni yatırımı, ülke sanayisi için kritik önemdeki demir-çelik sektöründe dışa bağımlılığı azaltma hedefine katkı sağlayacak. Ülkemizdeki en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında ilk 5’te yer alan Erdemir, Karadeniz Ereğli’nin ve Türkiye’nin geleceği için üretmeye devam ediyor, sayısız sektöre ham madde sağlıyor, sürdürülebilir büyüme adımlarıyla gelecek için güven veriyor. Erdemir, Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılında da Türkiye’nin yarınlarını aydınlatacak.”

Nakliyat sırasındaki döküntüleri ve sistemin su sarfiyatını düşürecek

Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Gürtan Damar ise Cumhuriyet Bayramı’nda yaptıkları açılışla, Cumhuriyet’in ilk 100 yılının sembollerinden olan Erdemir’in tarihe anlamlı bir iz bıraktığını kaydetti.

Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi olan Erdemir’in gerçekleştirdiği büyük yatırımlar, modern teknolojisi, insan kaynağı ve birikimiyle her zaman Türk çelik sektörü için öncü olduğunu belirten Damar, “Yeni yüksek fırın ve sahada devam eden büyük yatırımlarımızda, projelendirmeden devreye alınmasına kadar her aşamayı, OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir Mühendislikle birlikte yürütüyoruz. Çelik üretiminde olduğu gibi tesis yatırımlarında da engin bir mühendislik birikimine sahibiz. Mühendislerimizden, projeyi uygulayan sahadaki her bir çalışanımıza ve iş ortaklarımıza kadar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında unutulmayacak bir gün yaşıyoruz. Karadeniz Ereğlimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.

Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker de Cumhuriyet’in 100. yılında Erdemir’in 2’nci yüksek fırını Zübeyde’yi sanayiye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Ham madde besleme ve şarj sistemi tasarımı başta olmak üzere Türk mühendislerinin önemli görevler üstlendiği yeni yüksek fırın projesi, Erdemir’in gücüne güç katacak. Tüm sistemleri ve destek ekipmanları ile son teknolojiye sahip olan yeni fırının tüm parametreleri etkin bir şekilde izlenebilecek 2’nci yüksek fırının kapasitesi 1 milyon 625 bin tondan 1 milyon 775 bin tona çıkarken, kullanılan yeni teknoloji ürünü kontrol sistemleri sayesinde Erdemir’in önceliklerinden olan İSG ve çevre performansı da artmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

45 yıllık çalışma süresi boyunca 60 milyon ton sıvı ham demir üretimi gerçekleştiren bir önceki fırının yerine inşa edilen yeni yüksek fırının 50 yıl ve üzeri hizmet vermesi bekleniyor.

Bir önceki fırından farklı olarak cüruf granüle sistemi (susuzlaştırılmış) kurulan yeni yüksek fırın, nakliyat sırasındaki döküntüleri ve sistemin su sarfiyatını düşürecek. Siklon tipi toz tutucu ve toz boşaltma sistemine sahip olan Zübeyde, fırın içindeki ince tozların basınçsız bir ortama alınmasına imkan vererek tozlaşmayı büyük oranda önleyecek. Soğutma sisteminin “Kapalı Çevrim” olarak tasarlandığı yeni yüksek fırın, korozyon etkisini azaltarak fırındaki yapısal aşınmayı önleyecek, ayrıca çevre performansına olumlu katkılar sağlayacak. Üretim verimliliğini artırarak yakıt tasarrufu sağlayacak olan yeni fırın, yurt dışından temin edilen ve üretim sırasında kullanılan koklaşabilir kömür kullanımını da azaltacak.