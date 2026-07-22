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Güneysınır Tarım Müdürlüğü'nden Zararlılarla Karşı Arazi Kontrolleri Sürüyor

Güneysınır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin emeklerini korumak ve verimli bir üretim sezonu geçirmelerini sağlamak amacıyla entegre mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsa

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Güneysınır Tarım Müdürlüğü'nden Zararlılarla Karşı Arazi Kontrolleri Sürüyor
Yazar: F.ÖZKAN

Güneysınır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin emeklerini korumak ve verimli bir üretim sezonu geçirmelerini sağlamak amacıyla entegre mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, teknik personel tarafından Güneysınır İlçesi Ağras Mahallesi'nde kurulan feromon tuzakları ve diğer izleme araçları sayesinde zararlı popülasyonuna yönelik arazi kontrolleri düzenli olarak sürdürülüyor. Müdürlük yetkilileri, üreticilerin mahsullerini tehdit eden zararlılarla etkin bir şekilde mücadele ederek, bölge tarımının sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Editör: F.ÖZKAN

Güneysınır Tarım Müdürlüğü'nden Zararlılarla Karşı Arazi Kontrolleri Sürüyor - 1

Güneysınır Tarım Müdürlüğü'nden Zararlılarla Karşı Arazi Kontrolleri Sürüyor - 2

Güneysınır Tarım Müdürlüğü'nden Zararlılarla Karşı Arazi Kontrolleri Sürüyor - 3

Güneysınır Tarım Müdürlüğü'nden Zararlılarla Karşı Arazi Kontrolleri Sürüyor - 4

Güneysınır Tarım Müdürlüğü'nden Zararlılarla Karşı Arazi Kontrolleri Sürüyor - 5

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