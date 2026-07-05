Hadim, Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sporun geniş kitlelere yayılması ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen İlçeler Arası Voleybol Turnuvası tamamlandı.

25 ilçeden toplam 2 bin 460 sporcunun mücadele ettiği turnuva, büyük çekişmelere sahne oldu. İlçelerde gerçekleştirilen grup karşılaşmalarının ardından başarılı olan takımlar, Konya'da final etabında karşı karşıya geldi. Çeyrek final ve yarı final müsabakalarını başarıyla geçen Ilgın ve Hadim, şampiyonluk mücadelesi için kozlarını paylaştı.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan nefes kesen final karşılaşmasında rakibi Ilgın'ı 3-2 mağlup eden Hadim, 4. İlçeler Arası Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu oldu.

Organizasyonda üçüncülük maçında Beyşehir'i mağlup eden Sarayönü ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Final müsabakasının ardından düzenlenen törende, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Editör: F.ÖZKAN