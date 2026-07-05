DOLAR

47,1802

0,04%
EURO

53,8553

-0,22%
ALTIN(gr)

6.076,96

-0,25%
BİST 100

0.00

0.00%
Çumra
30°

AZ BULUTLU

Son dakika haberleri
  • Anasayfa
  • »
  • Spor
  • »
  • Hadim, Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Hadim, Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sporun geniş kitlelere yayılması ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen İlçeler Arası Voleybol Turnuvası tamamlandı.

Çumra'nın En Hızlı
İnternet Hizmeti

100
Mbps'e
Kadar
Sınırsız İnternet,
Sürpriz Fatura Yok!
Kendi altyapımız ve son teknoloji ile
evinize özel kesintisiz internet.
netwifi.com.tr
Hadim, Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu
Yazar: Ahmet Çetin

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sporun geniş kitlelere yayılması ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen İlçeler Arası Voleybol Turnuvası tamamlandı.

 25 ilçeden toplam 2 bin 460 sporcunun mücadele ettiği turnuva, büyük çekişmelere sahne oldu. İlçelerde gerçekleştirilen grup karşılaşmalarının ardından başarılı olan takımlar, Konya'da final etabında karşı karşıya geldi. Çeyrek final ve yarı final müsabakalarını başarıyla geçen Ilgın ve Hadim, şampiyonluk mücadelesi için kozlarını paylaştı.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan nefes kesen final karşılaşmasında rakibi Ilgın'ı 3-2 mağlup eden Hadim, 4. İlçeler Arası Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu oldu.

Organizasyonda üçüncülük maçında Beyşehir'i mağlup eden Sarayönü ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Final müsabakasının ardından düzenlenen törende, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Editör: F.ÖZKAN

İlgili Haberler

PlusNet Banner - 280x300

Son Haberler

Fiber Altyapı