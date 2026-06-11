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ÇUMRA’DA SÜNE NİMF SÜRVEY ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇUMRA’DA SÜNE NİMF SÜRVEY ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

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Haziran 11, 2026 16:26
ÇUMRA’DA SÜNE NİMF SÜRVEY ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki hububat ekili alanlarda süne nimf sürvey çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Teknik personeller tarafından gerçekleştirilen arazi kontrollerinde, ürünlerin gelişim durumları yerinde incelenirken süne zararlısının yoğunluğu ve yayılım durumu da takip ediliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında üreticilere süne zararlısına karşı alınması gereken tedbirler konusunda teknik bilgilendirmelerde bulunuluyor.
Bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen sürvey çalışmalarıyla, zararlının ekonomik zarar eşiğine ulaşıp ulaşmadığı belirlenerek gerekli mücadele yöntemleri planlanıyor.
Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin emeğinin korunması adına sahadaki çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek, üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. H.BİLGİLİ

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