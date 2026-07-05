KONYA BÜYÜKŞEHİR’İN “ŞEHİT AİLELERİ BİLGİ SİSTEMİ” SAYESİNDE 68 YILLIK HASRET SON BULDU

Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin titizlikle yürüttüğü “Şehit Aileleri Envanter Raporu ve Kurumsal İstatistik Analizi” çalışmaları sayesinde bir şehidin hatırası daha kayıt altına alındı. İstanbul’da 1958’de vatani görevini yaparken tedavi için gönderildiği Konya’daki hastanede şehit düşen Piyade Er Mehmet Subaşı’nın yeğeni Halil Karadayı, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışma sayesinde dayısının kabrine ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Tam 68 yıllık büyük bir hasret ve vefanın bir arada yaşandığı Konya Şehitliği’ndeki ziyarette dualar okundu, duygusal anlar yaşandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin titizlikle yürüttüğü “Şehit Aileleri Envanter Raporu ve Kurumsal İstatistik Analizi” çalışmaları sayesinde bir şehidin hatırası daha kayıt altına alındı.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Halil Karadayı, hayatı boyunca hiç göremediği ve varlığından yıllar sonra haberdar olduğu şehit dayısının izini, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri Bilgi Sistemi sayesinde buldu.

İstanbul Çatalca’da 1958’de vatani görevini yaparken tedavi için gönderildiği Konya’daki hastanede şehit düşen Piyade Er Mehmet Subaşı’nın yeğeni Karadayı, dayısının kabrine ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yetkililerin kendisine ulaşmasıyla Şehit Subaşı’nın mezarının Konya Şehitliği’nde olduğunu yıllar sonra öğrenen yeğeni Halil Karadayı, ömrü boyunca sadece aile büyüklerinin hikayelerinden dinlediği dayısının kabrine gerçekleştirdiği ziyarette duygu dolu anlar yaşadı.

Tam 68 yıllık büyük bir hasret ve vefanın bir arada yaşandığı Konya Şehitliği’ndeki ziyarette, dualar okundu. Dayısının ay-yıldızlı mezar taşına sarılarak gözyaşı döken Halil Karadayı’ya, Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de eşlik etti.

“TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU, BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yaşadığı büyük mutluluğu ve hüznü dile getiren Karadayı, “Biz ailemizden hep bir dayımızın askerlik yaparken hastalanıp genç yaşta şehit düştüğünü dinleyerek büyüdük. Ancak mezarının tam olarak nerede olduğunu, kayıtlarının nasıl tutulduğunu bilmiyorduk. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu değerli envanter çalışması ve bizlere ulaşması sayesinde tam 68 yıl sonra dayımın huzuruna çıkabildim. Bu benim için tarif edilemez bir duygu. Mezarı başında duamızı ettik, emanetine sahip çıktık. Başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay olmak üzere, bizleri bularak bu vuslata vesile olan tüm belediye personeline yürekten teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

YILLARIN GÖLGESİNDE KALAN BİR EMANET

Aslen Isparta’nın Gedikli köyünden olan Piyade Er Mehmet Subaşı, 1958 yılında İstanbul Çatalca’daki 33. Tümen 10. Alay Sıhhiye Bölüğü Komutanlığı’nda askerlik hizmetini yaparken ciddi bir rahatsızlığa yakalandı.

Hava değişimi için memleketi Isparta’ya gönderilen genç asker, yolda durumunun ağırlaşması üzerine Konya Askeri Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Ağustos 1958 tarihinde şehitlik mertebesine ulaşan Subaşı, Konya Şehitliği’ne defnedildi.

Dönemin zorlu şartları ve şehidin anne ile babasının (Mümüne ve Ahmet Subaşı) yıllar içinde vefat etmesiyle birlikte, kabrin tam yeri sonraki nesiller tarafından uzun süre öğrenilemedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin titizlikle yürüttüğü “Şehit Aileleri Envanter Raporu ve Kurumsal İstatistik Analizi” çalışmaları sayesinde Şehit Mehmet Subaşı’nın vefat eden kız kardeşi Ümmü Karadayı’nın oğlu olan Halil Karadayı’ya ulaşıldı. 68 yıllık hasret, Konya Şehitliği’ndeki ziyarette son buldu.

67 ŞEHİDİN YAKININA ULAŞILARAK KAHRAMANLARIN HATIRALARI KAYIT ALTINA ALINDI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Şehit Aileleri Bilgi Formu” ve envanter taramaları kapsamında, bugüne kadar Konya Şehitliği’nde bulunan toplam 136 meçhul askerden 67’sinin yakınına ulaşılarak kahramanların hatıraları kayıt altına alındı. Yetkililer, geriye kalan 69 meçhul askerin yakınlarını bulmak ve onları da sevdikleriyle buluşturmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Editör: F.ÖZKAN