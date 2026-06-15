ÇUMRA KARPUZU’NUN COĞRAFİ İŞARET TESCİL SÜRECİ BAŞLIYOR

Çumra Belediyesi’nin, ilçenin simge tarım ürünlerinden biri olan ‘Çumra Karpuzu’nu tescillemek ve marka değerini artırmak amacıyla hazırladığı projenin imzaları, MEVKA desteğiyle atıldı.

Tarımın ve bereketli toprakların merkezlerinden biri olan Konya’nın Çumra ilçesinde, bölgenin tarımsal değerleri arasında yer alan Çumra Karpuzu için tarihi bir süreç başlıyor. Çumra Belediyesi, kendine has lezzeti ve kalitesiyle bilinen Çumra Karpuzu’nun coğrafi işaretle tescillenmesi amacıyla hazırladığı projeyi hayata geçiriyor.

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülen Turizm Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Çumra Belediyesi tarafından yürütülecek olan “Tarladan Tescile Çumra Karpuzu Coğrafi İşaret Başvurusu Projesi” için resmi sözleşme imzalandı.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı’nın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte, Çumra Karpuzu’nun coğrafi işaret tescil süreci resmen başlatılmış oldu.

Proje sayesinde; Çumra Karpuzu’nun taklitlerinden korunması, aslına uygun üretiminin güvence altına alınması, marka değerinin artırılması ve böylelikle ilçe ekonomisine çok daha yüksek bir katma değer sağlaması hedefleniyor.,

“Üreticimizin Emeğini Koruyacağız”

İmza töreninin ardından projenin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, ilçenin tarımsal mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmayı en önemli vazifelerinden biri olarak gördüklerini belirtti.

Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: