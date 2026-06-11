AK PARTİ ÇUMRA TEŞKİLATI MAHALLE BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

AK Parti Çumra İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları Toplantısı, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, gençlik kolları ve mahalle başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler ve ilçede yürütülen çalışmalar ele alındı. Mahalle başkanlarının görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, hizmetlerin daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı ve ilçe teşkilat yönetimiyle birlikte mahalle başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve hemşehrilerimizin taleplerini değerlendirdik. Mahalle başkanlarımızın gayreti ve özverisiyle Çumra’mız için birlik, beraberlik ve istişare anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı ise mahallelerden gelen talep ve önerileri değerlendirdiklerini ifade ederek, “İlçemiz için yürüttüğümüz çalışmaları istişare ettik. Teşkilatımızın her kademesiyle birlik ve beraberlik içerisinde milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Sahadaki gücümüz olan mahalle başkanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, toplantımızın ilçemiz ve teşkilatımız adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu.