ÇUMRA’NIN İLÇE OLUŞUNUN 100. YILI

Konya’nın tarım, tarih ve sanayi lokomotifi Çumra, ilçe statüsüne kavuşmasının 100. yıl dönümünü kutluyor. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, 26 Haziran 1926’da ilçe olan Çumra’nın asırlık serüveni dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Aydın, Çumra’nın sadece bir ilçe değil, insanlık tarihinin ve üretimin merkezi olduğunu vurguladı.

“Çumra, İnsanlık Tarihinin İlk Şehirlerinden Birinin Mirasçısıdır”

Çumra’nın köklü tarihine ve kültürel mirasına dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Aydın, ilçe sınırları içinde yer alan Çatalhöyük’ün önemine değindi. Çumra’nın medeniyetin beşiği olduğunu belirten Aydın, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın bilinen ilk şehirleşme örneklerinden biri kabul edilen Çatalhöyük, binlerce yıl önce bu topraklarda insanların birlikte yaşamayı, üretmeyi ve medeniyet kurmayı başardığının en güçlü göstergesidir. Çumra, sadece bir ilçe değil; insanlık tarihinin ilk şehirlerinden birinin mirasçısıdır.”

Çumra’nın yakın tarihteki gelişiminde Osmanlı Devleti’nin vizyon projelerinin büyük payı olduğunu hatırlatan Başkan Aydın, ilçenin küllerinden doğuş hikayesini şu sözlerle özetledi: Sultan II. Abdülhamid Han’ın Vizyonu: “Cennet Mekân Sultan II. Abdülhamid Han’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Haydarpaşa-Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında ilçemizin bulunduğu noktaya kurulan istasyon, Çumra’nın ilk yapısı olmuş ve bölgenin gelişimine yön vermiştir.”

Konya Ovası’nın Suyla Buluşması: “Çarşamba Kanalı’nın açılması, bataklık alanların ıslah edilmesi ve Konya Ovası’nı suyla buluşturan sulama tesislerinin inşa edilmesiyle birlikte bu topraklar üretimin ve bereketin merkezi hâline gelmiştir. Bugün Çumra’nın tarımdaki gücünün temelinde, o günlerin ileri görüşlü yatırımları bulunmaktadır.”

“Hedefimiz Daha İleri Bir Çumra İnşa Etmek” Çumra’nın bir asır boyunca çiftçinin emeği, esnafın gayreti ve vatandaşların birlik ruhuyla büyüdüğünü ifade eden Aydın, geleceğe yönelik kararlılık mesajı verdi:

“Bizler geçmişimizin mirasına sahip çıkarken, gelecek nesillere daha güçlü bir Çumra bırakmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Hedefimiz; tarımda, eğitimde, kültürde, sosyal hayatta ve teknolojide daha ileri bir Çumra’yı hep birlikte inşa etmektir.”

Başkan Mehmet Aydın, mesajını ilçenin gelişimine katkı sunanları anarak ve tüm Çumra halkının bayramını kutlayarak sonlandırdı: