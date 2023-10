Hataylı Narenciye Üreticileri Sorunlar Yaşıyor

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hataylı narenciye üreticisinin ürünlerini maliyetin altında satmak zorunda kaldığını, mevsimlik işçilerin deprem bölgesine gelmemesi nedeniyle ürünlerini toplayamadığını belirterek, “Ton başına mutlaka narenciyenin desteklenmesi gerekmektedir. Üreticiler bu bölgenin can damarıdır. Can damarına can suyu vermek hükümetin görevidir. İşçilerin buraya gelmesi için ilgili planlamalar yapılmalıdır. Burası deprem bölgesi olduğu için işçiler barınabilecek koşullar bulamadığından dolayı narenciyeleri toplayabilmek için buralara gelmiyorlar” dedi.

“BU YIL DÖRTYOL NARENCİYE ÜRETİCİSİNİ ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR BEKLİYOR”

Kara’nın dinlediği bir narenciye üreticisi, “Mandalinanın üretim maliyeti 2- 2,5 lira. Şu an dalındaki fiyatı ise 2,5-3 lira ama alıcı yok. Alıcının olmamasının nedeni işçi sıkıntısı, maliyetlerin çok yüksek olması. Hepsi birbirinin üzerine geldi. Bu yıl Dörtyol narenciye üreticisini çok büyük sıkıntılar bekliyor” dedi.

“BU FİYATLARLA BU MALİYET ARTIŞLARIYLA ÜRETİCİMİZ BİR YILINI DAHİ ÇIKARAMAYACAK”

Narenciye bahçelerini gezen Kara ise üreticilerin sorunlarıyla ilgili şunları söyledi:

” İskenderun’da, Dörtyol’da, Erzin’de narenciye üretimi ve ihracatı hemen hemen Türkiye’de yüzde 18 kapasitede. Özellikle Dörtyol ve Erzin bu bölgenin narenciye üreticisidir. Ancak üreticiler kilogram fiyati 2-2,5 lira olan ürünlerin maliyeti de 2-2,5 lira. Manavda, pazarda veya büyük marketlerin tezgahlarında 25-30-40 liraya aldığımız bu mandalinalarda üreticilerimizin suçu ne? Neden 2,5 liralık bu maliyeti tüketici 35-40 liraya elde ediyor. Burada üreticimiz ve çiftçimiz asla para kazanamıyor. Peki bu insanla nasıl ev geçindirecekler?

Şubat ve Eylül arasındaki tarımsal faaliyetten, bu fiyatlarla bu maliyet artışlarıyla üreticimiz bir yılını dahi çıkaramayacak. Üreticilerimiz çok zor zamanların bizleri beklediğini söylüyor. Çünkü önümüzdeki süreçte gerekli tedbirler alınmazsa, üreticimiz korunmazsa, akaryakıt desteği verilmezse, nakliyenin altında ezilecekler. Bir- iki ay sonra tekrar geleceğiz. Bahçelerdeki narenciye ne kadar toplanmış ne kadarı yerlerde, alıcı bulabilmiş mi yoksa yerlerde serili halde mi bulunmuş?

“TON BAŞINA MUTLAKA NARENCİYENİN DESTEKLENMESİ GEREKMEKTEDİR”

Bu ülkede acilen tarım politikaları; çiftçinin ve üreticinin desteklenmesi, ton başına mutlaka narenciyenin desteklenmesi gerekmektedir. Üreticiler bu bölgenin can damarıdır. Can damarına can suyu vermek hükümetin görevidir. İşçilerin buraya gelmesi için ilgili planlamalar yapılmalıdır. Mevsimsimlik işçiler artık buraya gelmiyorlar. Maalesef narenciyeyi dalında toplayacak mevsimlik işçi dahi bulamıyoruz. Bu ayıp bu hükümete yeter artık. Narenciyeyi koruyun, gözetin, katkı verin, teşvik verin. Bu insanları mağdur etmeyin.

“İŞÇİLER BARINABİLECEK KOŞULLAR BULAMADIĞINDAN DOLAYI NARENCİYELERİ TOPLAYABİLMEK İÇİN BURALARA GELMİYORLAR”

Dalındaki limonun fiyatı 0 lira çünkü alıcısı yok. Bu ürünleri ikinci, üçüncü kişilere ulaştırabilmek için hiçbir alıcı söz konusu değil. Yüksek tonajlı narenciyenin dalından alıcılara ulaşabilmesi için üreticilerimiz çok zor zamanlar geçiriyor. En önemli sıkıntımız nakliye ve mazot. Burası deprem bölgesi olduğu için işçiler barınabilecek koşullar bulamadığından dolayı narenciyeleri toplayabilmek için buralara gelmiyorlar.