Konya Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, İzmir’den 9 Madalya ile Döndü

Konya Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, İzmir’de düzenlenen Yeşilay U23 ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performansla dokuz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşen bu prestijli organizasyonda, Konyalı sporcularımız toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Şampiyonada altın madalya kazanan başarılı atletlerimiz arasında 3.000 metre engelli branşında Cuma Özcan, çoklu branşta Seyhun Efe Bükmen, U23 kategorisi üç adım atlamada Burak Yılmaz ve U20 kategorisi çoklu branşta Celalettin Nigar yer aldı. Bu sporcularımız, sergiledikleri performanslarla kürsünün en üst basamağına çıkarak büyük takdir topladı.

Gümüş madalyalar ise 5.000 metrede Yonca Kutluk ile yüksek atlama branşında Enes Talha Şenses’in oldu. Bronz madalyaları ülkemize kazandıran isimler ise U20 çoklu branşta Berra Yıldız, 5.000 metrede Enbiya Yazıcı ve cirit atmada İsmail Gündoğdu olarak kayıtlara geçti.

“Türkiye’nin Güçlü Altyapısı” parolasıyla Türk sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor, atletizm branşında da yetiştirdiği yetenekli sporcular ve kazandığı derecelerle başarı geleneğini kararlılıkla sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladı. Kulüp, geleceğin şampiyonlarını yetiştirme misyonunu başarıyla yerine getirmeye devam ediyor.

Editör: M.SAPMAZ