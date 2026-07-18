Konya Yöresel Yemek Yarışması Lezzet Dolu Finalle Tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi iş birliğinde, “Konya’nın Sofrasında Yarış Var” mottosuyla düzenlenen “Konya Yöresel Yemek Yarışması” il finaliyle sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katılımcıları tebrik ederek, Konya’nın kadim gastronomi kültürüne dikkat çekti.

Millet Bahçesi içerisindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Kırkikindi Restoran’da gerçekleştirilen büyük finalde, ilçe yarışmalarında birinci olarak finale kalmaya hak kazanan 14 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. İki oturum halinde düzenlenen büyük heyecan dolu finalde yarışmacılar, ana yemek, çorba ve tatlı alternatiflerinden kendi menülerini oluşturup hazırladı. Hazırlanan menüler, jüri üyeleri tarafından lezzet, sunum, hijyen, özgünlük ve teknik uygulama kriterleri doğrultusunda titizlikle değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda Zeliha Samur birinciliği elde ederken, Sultan Kalkan ikinci, Fadim Koçak ise üçüncü oldu.

Başkan Altay, Derece Alan ve Finale Kalan Yarışmacılara Ödüllerini Verdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışmaya katılma cesareti gösteren tüm katılımcıları tebrik ederek, derece alan ve finale kalan 14 yarışmacıya plaketlerini takdim etti.

Konya’nın on bin yıldır bir gastronomi şehri olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Bu bereketli topraklarda üretilen ürünler, mutfaklarımızda insanların damak tadını adeta çatlatırcasına bir lezzet şölenine dönüşmüş durumda. Ecdadımız Orta Asya’dan çıktığı yolculukta edindiği kültürü ve tecrübeleri, burada bulduklarıyla harmanlayarak Selçuklu sarayında Konya’nın gastronomisini şekillendirmiştir. Bizler de bugünlerde yaptığımız etkinliklerle Konya’nın gastronomisini anlatmaya gayret ediyoruz. Şu anda 90’ı bulan tescilli ürünümüzle Türkiye’de en çok tescil alan ikinci il durumuna geldik” ifadelerini kullandı.

“İşin Arkasında Çok Daha Büyük Bir Kültür Var”

Konya’da Etli Ekmek, Bamya Çorbası, Fırın Kebabı gibi çok baskın gastronomi ürünlerinin bulunduğunu belirten Başkan Altay, “Herkes gelince bunları tatmak istiyor. Ama işin arkasında çok daha büyük bir kültür var. Çünkü burada mutfak, Hazreti Mevlana’nın ‘hamdım, piştim, yandım’ ifadesiyle matbah-ı şerifle başlayan bir yolculuk ve dünyada kendisine türbe yapılan tek aşçı olan Ateşbaz-ı Veli Hazretleri’nin memleketinde bulunuyoruz” diye konuştu.

“Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyorum”

Yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Altay, “Yemeklerimiz çoğunlukla evlerimizde hanım kardeşlerimiz tarafından yapılıyor. Bunları endüstriye dönüştürmek, bir pazar oluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Ama bu sadece bizim gayretimizle olmaz. Onun için bu yarışmayı çok önemli ve kıymetli buluyorum. Bugün finalde 14 yarışmacımız çok güzel işler çıkardılar. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah Selçuk Üniversitemizle birlikte bu yolculuğa devam edeceğiz. Konya’ya geldiğinizde gönlünüz doyar çünkü burası Hazreti Mevlana’nın şehridir. Burası Selçuklu’nun darülmülküdür. Burada saray kültüründen kalma bu kadim coğrafyada yetişmiş ürünler aşkla, muhabbetle matbah-ı şerifte, mutfaklarda hayat bulur. Ben onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya’nın gastronomisine katkı sunan aşçılarımıza, restoran sahiplerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu yolculukta bizi yalnız bırakmayan Selçuk Üniversitemize, başta Nevin Halıcı hocamız olmak üzere, Saime Hanım olmak üzere, Emre Akkor Bey olmak üzere tüm jüri üyelerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şimdiye Kadar Yapılan Yarışmaların En Kalitelisiydi”

Jüri üyelerinden Nevin Halıcı, organizasyonu çok beğendiğini dile getirerek, “Belediyemizin böyle bir yarışma yapmasından çok memnun oldum. Bu yarışma şimdiye kadar yapılan yarışmaların bence en kalitelisiydi. Gerek anket formları gerek diğer şeyler çok güzel hazırlanmış. Daha güzel işler yapılmasını bekleyerek Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden katılımcılar da, bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Editör: F.ÖZKAN