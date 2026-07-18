Konya Büyükşehir Parklarda Yaz Şenliği Başlatıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimini çocuklar ve aileler için unutulmaz kılacak "Parklarda Şenlik Var" etkinlik serisini başlatıyor. 19 Temmuz - 19 Eylül tarihleri arasında, tam 60 gün boyunca 34 farklı parkta düzenlenecek bu özel programla şehrin dört bir yanı eğlence, spor ve kültürel aktivitelerle dolu olacak.

"Konya'nın Kalbi Parklarda Atacak" sloganıyla hayata geçirilen bu kapsamlı etkinlikler, her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlandı. Çocukların yanı sıra ailelerin de birlikte keyifli vakit geçirebileceği programlarda parklar, yaz dönemi boyunca sosyal yaşamın ve neşenin merkezi haline gelecek.

Etkinlik takviminde ahşap oyunlar, yüz ve ahşap boyama atölyeleri, şişme oyunlar, labirent oryantiringi, laser run heyecanı, akıl ve zekâ oyunları, çeşitli sportif faaliyetler ve geleneksel oyunlar gibi birbirinden renkli seçenekler bulunuyor. Katılımcıları ayrıca sürpriz etkinlikler de bekliyor.

Şenliğin ilk durağı 19 Temmuz Pazar günü Birlik Parkı olacak. Başlangıcın ardından, Konya'nın farklı ilçe ve mahallelerindeki parklarda devam edecek etkinliklerle yaz coşkusu tüm şehre yayılacak. "Parklarda Şenlik Var" programı, 19 Eylül Cumartesi günü Saray Bosna Parkı'nda gerçekleştirilecek kapanış etkinliğiyle sona erecek.

Hafta içi etkinlikleri 18.00-23.00 saatleri arasında düzenlenirken, hafta sonu programları 09.00-18.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Editör: F.ÖZKAN