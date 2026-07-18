Çumra Mezunlar Buluşması: Geçmişin Hatıraları Okçu Millet Bahçesi'nde Canlanıyor

Çumra Belediyesi, ilçenin eğitim tarihine yeni bir sayfa açarak, mezunları ve eğitimcileri yıllar sonra aynı çatı altında buluşturacak 'Çumra Mezunlar Buluşması'na ev sahipliği yapıyor. İlçede bir ilk olma özelliği taşıyan bu özel organizasyon, geçmişin anılarını canlandırırken, kuşaklar arasında güçlü bir gönül bağı kurulmasına da zemin hazırlayacak.

Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile ilçedeki liselerden kuruluşlarından bugüne dek mezun olanlar, öğrenim görenler, görev yapmış öğretmenler ve okul personeli yıllar sonra yeniden bir araya gelecek. İlçenin eğitim hafızasını canlı tutmayı, mezunlar arasındaki dayanışmayı pekiştirmeyi ve unutulmaz okul yıllarını yeniden hatırlatmayı amaçlayan buluşma, farklı kuşaklardan katılımcıları aynı ortamda birleştirecek. Mezunlar, öğretmenleri ve okul arkadaşlarıyla buluşarak eski günleri yad etme fırsatı bulacak.

Çumra Belediyesi tarafından beş ayrı tarihte gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında buluşmalar; 19 Temmuz, 26 Temmuz, 2 Ağustos, 9 Ağustos ve 16 Ağustos 2026 tarihlerinde Okçu Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. Katılımcılar, yanlarında getirecekleri piknik sepetleriyle birlikte samimi ve sıcak bir ortamda anılarını paylaşırken, dostluklarını da yeniden pekiştirecek.

Etkinliğin ilk haftası, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 11:00'da başlayacak. Bu özel günde, eski adıyla Endüstri Meslek Lisesi olan Çumra Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, eski adıyla Ziraat Meslek Lisesi olan Çatalhöyük Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karkın Mustafa Akdemir Çok Programlı Lisesi mezunları bir araya gelecek.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, etkinliğin yalnızca bir mezun buluşması olmanın ötesinde, Çumra'nın ortak hafızasını ve eğitim kültürünü yaşatacak önemli bir sosyal girişim olduğunu vurguladı. Başkan Aydın, tüm mezunları, öğrenim görenleri, öğretmenleri ve okul personelini bu anlamlı organizasyona davet etti ve şunları ekledi: "Okul yıllarında kurulan dostluklar hayat boyu unutulmuyor. Aynı sıraları paylaşan, aynı bahçelerde büyüyen hemşehrilerimizi yıllar sonra yeniden bir araya getirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Geçmişin güzel anılarını tazeleyeceğimiz bu buluşmanın, ilçemizin sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Çumra Belediyesi, ilçede birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirecek programlarla sosyal belediyecilik anlayışını sürdürürken, "Çumra Mezunlar Buluşması"nın geleneksel hale getirilmesi de hedefleniyor.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Çumra Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile 0543 447 12 30 numaralı WhatsApp hattı veya 0332 447 12 30 numaralı sabit hat üzerinden iletişime geçebilirler.

Editör: F.ÖZKAN