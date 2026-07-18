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Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Dere Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek hafızlık eğitimi alan ve yaz Kur’an Kursu’na devam eden öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Altay, öğre

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Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu
Yazar: F.ÖZKAN

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Dere Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek hafızlık eğitimi alan ve yaz Kur’an Kursu’na devam eden öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Altay, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirerek eğitimleri hakkında bilgi aldı ve onlara başarılar diledi.

Ziyaret sırasında Başkan Altay, çocukların ve gençlerin milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. "Kıymetli yavrularımızın Kur’an-ı Kerim öğrenmeye ve manevi eğitim almaya gösterdikleri ilgi ve gayret bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Onların bu yöndeki azmi, geleceğimiz adına bizlere büyük umut veriyor," diyen Altay, sözlerine şöyle devam etti: "Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de çocuklarımızın yarınlara güvenle hazırlanması için üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz."

Kur’an-ı Kerim öğrenmek ve hafız olmak için çaba gösteren öğrencileri tebrik eden Başkan Altay, bu kutsal yolda çocuklarını destekleyen annelere, babalara ve onların yetişmesine emek veren öğretmenlere de şükranlarını sundu.

Editör: F.ÖZKAN

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 1

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 2

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 3

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 4

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 5

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 6

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 7

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 8

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 9

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 10

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 11

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 12

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 13

Başkan Altay Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - 14

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