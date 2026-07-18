Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Okçulukta Zirvede

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) sporcuları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri'nde üstün bir performans sergileyerek dereceler elde etti.

Toplam 10 ilden 712 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Büyük Kadınlar kategorisinde Edanur Adıgüzel birincilik kürsüsüne çıkarken, Meryem Kirazdere üçüncü olarak NEÜ'ye iki madalya kazandırdı. Büyük Erkekler kategorisinde yarışan Abdurrahman Uğur ise beşinciliği elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan isim oldu.

Takım müsabakalarında Edanur Adıgüzel, Meryem Kirazdere ve Esin İnözü'nden oluşan Büyük Kadınlar Takımı, rakiplerini geride bırakarak bölge birincisi oldu. Abdurrahman Uğur ve Hüseyin Ay'ın yer aldığı erkek takımı ise bölge dördüncülüğünü elde etti. Bu birincilikle birlikte Büyük Kadınlar Takımı, yıl boyunca katıldığı tüm Türkiye şampiyonaları, ÜNİLİG ve özel turnuvaları zirvede tamamlamanın gururunu yaşadı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi yönetimi, bu başarılı sonuçlar dolayısıyla sporcuları içtenlikle tebrik etti. Başarıda büyük pay sahibi olan Geleneksel Türk Okçuları Topluluğu Başkanı Niyazi Çiftçi, Topluluğun akademik danışmanı Doç. Dr. Erkan Aygör, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Koç ile takım antrenörü ve TGTOF Konya İl Temsilcisi Bayram Konyalı'ya katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Editör: M.LEYLEK