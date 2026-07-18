Konya'da Bisiklet Oryantiringi Kayıtları Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, doğa ve spor meraklılarını heyecan verici bir Bisiklet Oryantiringi etkinliğinde bir araya getirmeye hazırlanıyor. 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip Konya'da düzenlenecek etkinlik, katılımcılara hem doğayla iç içe olma hem de rekabetçi bir spor deneyimi yaşama fırsatı sunacak.

Tavus Baba Piknik Alanı'nda gerçekleşecek organizasyon, Konya'nın köklü bisiklet kültürünü daha da geliştirmeyi ve kent sakinlerini aktif bir yaşama teşvik etmeyi hedefliyor. Oryantiring formatında tasarlanan bisiklet etkinliğinde sporcular, pedal çevirme becerilerinin yanı sıra yön bulma yeteneklerini de kullanarak keyifli ve mücadele dolu anlar yaşayacak.

Bu eşsiz deneyime katılmak isteyenler için kayıtlar 20 Temmuz saat 10.00'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Etkinlik, 26 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Katılımcılar, 14-20 yaş (2006-2012 doğumlular) ve 20 yaş üzeri (2006 ve öncesi doğumlular) olmak üzere iki farklı kategoride kayıt yaptırabilecekler.

Kayıt işlemleri ve etkinliğe dair detaylı bilgilere www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden ulaşılabileceği gibi, vatandaşlar 444 55 42 (Dahili 3825-24) numaralı telefondan da bilgi alabilirler.

Editör: F.ÖZKAN