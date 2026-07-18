Açık Havada Sinema ve Müzik Keyfi Çumra'da

Kültür Yolu Festivali'nin Çumra durağı, ilçe sakinlerine sinema ve müzik dolu unutulmaz bir akşam vadediyor. Festival kapsamında, "Sinema Yollarda" tırı Çumra'ya gelerek açık havada sanatseverleri ağırlayacak. Çumra Tren Garı Alanı'nda düzenlenecek etkinlikte, katılımcılar önce coşkulu bir halk müziği konseriyle müziğe doyacak, ardından yıldızların altında keyifli bir sinema gösterimiyle anın tadını çıkaracak.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 20 Temmuz Pazartesi

Yer: Çumra Tren Garı Alanı

Program:

19:00 - Halk Müziği Konseri

20:30 - Sinema Gösterimi

Editör: F.ÖZKAN