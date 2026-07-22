Sağlıklı Hayvancılık İçin Denetimleri Sürüyor

Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli, ilçede faaliyet gösteren hastalıktan ari işletmelerdeki denetim ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, işletmelerin biyogüvenlik uygulamaları, hayvan sağlığı kayıtları, uygulanan aşılama programları ve hijyen koşulları titizlikle inceleniyor. Ayrıca, hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler değerlendirilerek işletme sahiplerine güncel bilgiler ve önemli uyarılarda bulunuluyor.

Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Hastalıktan ari işletmeler, hem hayvan sağlığının korunması hem de verimli üretimin sürdürülebilirliği ve nihayetinde güvenilir hayvansal ürünlerin tüketicilere ulaştırılması açısından kritik öneme sahiptir. Ssağlıklı hayvan varlığının devamlılığını sağlamak ve yerel hayvancılık sektörünü daha da güçlendirmek hedefiyle bu tür çalışmalarını kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

Editör: F.ÖZKAN