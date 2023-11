SASKİ Başkanı Demir: Su fiyatları konusunda 9 büyükşehir belediyesi daha pahalı

– SASKİ 2. Olağan Genel Kurulu

SAMSUN – Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, büyükşehir belediyeleri arasında su tarifesi fiyatları olarak kendilerinden daha pahalı içmeyi suyu hizmeti veren 9 büyükşehir belediyesi olduğunu söyledi.

SASKİ 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda 9 gündem 1 de gündem dışı olmak üzere 10 madde görüşülürken, maddelerin tamamı ilgili komisyonlara havale edildi. CHP grubundan önerilen, “Su fiyat tarifelerinde indirim yapılsın ve aylık TEFE-TÜFE eklemesi kaldırılsın” talebi meclis üyelerinin ‘oy çokluğu’ ile kabul edilmeyerek gündeme alınmadı. Başkan Mustafa Demir, Samsun’un suyu abonelerle bulaştırma noktasında ‘en çok enerji tüketen belediye’ olduğunu açıkladı.

“Bizden daha yüksek fiyat tarifesi olan 9 büyükşehir belediyesi daha var”

İçme suyunu alt kodlardan üst kodlara göndermek zorunda olduklarından diğer şehirlere nazaran daha çok enerji sarfiyatına gerek duyduklarını, bunun da suyun maliyetini arttırdığını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Büyükşehir belediyeleri arasında su fiyat tarifesi olarak 10. sırada yer alıyoruz. Bunda her ay geçerli olan TEFE-TÜFE de dahil. Bizden daha yüksek fiyat tarifesi olan 9 büyükşehir belediyesi daha var. Bizden düşük tarifesi olan 2-3 belediyenin fiyatları da bizle hemen hemen aynı. Demek ki şu anda su fiyatları olarak tam ortadayız. Bu konularla ilgili azami dikkati sarf ediyoruz. Geçmiş dönemde 2 sefer de indirim yaptık. TEFE-TÜFE’de reel düzeyin üstünde ekstra bir artış söz konusu olduğunda ve SASKİ bütçesinde bir rahatlama olduğunda indirim yapma imkanımız her zaman var. Yılda 2 sefer olağan toplantı yapıyoruz. Olağanüstü toplantı yapma hakkımız da var. Genel kurulumuz siyasi partilerden müteşekkir. Su fiyatı üzerinden bu tip önergeler, gündem maddesi teklifleri ile beraber siyaset yapılma hakkı her zaman var. Yumurta küfesi başkasının sırtında onun için ‘TEFE-TÜFE uygulanmasın’ denilebilir. ‘Fiyatı yüzde 50 indirelim’ de denilebilir. Şu anda Türkiye’de en kaliteli suyunu içen şehiriz. Suyun temini, arıtılması ve ulaştırılmasında noktasında enerji sarfiyatında en çok enerji harcayan şehiriz. Elhamdülillah 19 Mayıs Arıtma Suyu Tesisi yapıldı. Bafra’ya da su verilecek. Yakın zamanda Alaçam ve Yakakent’e de bura barajdan su vereceğiz” dedi.

Meclisten komisyonlara havale edilen maddeler arasında ise “borçlanma yetkisi”, “2023 yılı bütçesine ek 180 milyon TL ödenek ilave edilmesi”, “2023 yılında ek olarak 100 milyon TL borçlanma”, “tarifeler ve abone hizmetleri yönetmeliğinin muhtelif maddelerinde düzenleme yapılması” gibi teklifler yer alıyor.

Gündem maddeleri 22 Kasım Çarşamba günü komisyonda görüşüldükten sonra 24 Kasım Cuma günü yapılacak Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacak.