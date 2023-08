TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Genç İhracatçılar Ödülleri ile Buluşuyor programına katıldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Bakıköy’de düzenlenen, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (GENÇ MÜSİAD) Altın Konteyner İhracat Ödülleri kapsamında, ‘Genç İhracatçılar Ödülleri ile Buluşuyor’ isimli programa katıldı. Programda konuşan Bakan Bolat, “Önemli bir yeni projemizde melek yatırımcı ağı platformu, bu bir dijital platform. Melek Yatırımcılar ile yeni fikirleri olan girişimcileri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform” dedi.

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen ‘Altın Konteyner İhracat Ödülleri’ kapsamında, ‘Genç İhracatçılar Ödülleri ile Buluşuyor’ isimli toplantıya katıldı. Törene katılan ihracatçılara seslenen Bolat, “Türkiye’nin aylık ihracatı 1 milyar doları aştı. O gün ülkede adeta bayram sevinci vardı. Aylık ihracat 1 milyar doları aştı diye. Şimdi neredeyse günlük ihracatımız çoğu günlerde bir milyar doları aşıyor. Yani aylıktan günlüğe doğru hamdolsun geldik. 2002 ihracatımız 36 milyar dolara ancak gelebilmişti. Hizmet ihracatımızda 14 buçuk milyar dolara ulaşmıştı. ve ihracatçı ailesi sayısı 12 bin kişiydi 2002’de, sene 2022 İhracatçı sayımız 113 bin kişi, İhracatçı firma var ve toplam ihracatımız 254 milyar dolara çıktı. Türkiye’de ihracatın milli gelire oranı da yüzde 30’a yaklaştı. Çünkü milli gelirimizde 906 milyar dolar olmuştu. Bu neyi gösteriyor? Bu Türkiye’nin dışa açık bir ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor. İthalatı da buna eklediğimizde yılda 620 milyar dolarlık dış ticaret yapılıyor arkadaşlar. Transit ticareti de eklediğimizde gümrüklerimizden 700 milyar dolarlık mal giriyor, çıkıyor toplamda” dedi.

“DEPREMİN MALİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 2023 BÜTÇESİNİN YÜZDE 45’İ”

Bakan Bolat, “Her ailede, her şirkette, her kurumda, her ülkede olduğu gibi bizim de ülkemizin sıkıntıları var. Her zaman her şey güllük gülistanlık olmuyor. İşte yakın tarihimizde, son 4 yıl içinde 100 yılda bir olan büyük bir salgın felaketiyle karşılaştık. 20 milyon insan öldü dünyada. Türkiye 100 bin can kaybıyla ve ekonomisini de başarılı bir şekilde yöneterek, bu salgını en az hasarla atlatmayı başardı. O bitti bu sefer aşırı talep ve tedarik zincirlerinin ve lojistiğin aksaması nedeniyle enflasyon canavarı ortaya çıktı. Derken Rusya, Ukrayna arasında bir mini dünya savaşı çıktı. Her ikisi de yanı başımızda komşumuz. Gıda fiyatları ve enerji fiyatları 4-5 katı arttı. Bütün bunları atlattık derken Anadolu coğrafyasının 800 yılda karşılaştığı en yıkıcı deprem felaketiyle karşılaştık. 11 vilayeti sarstı. ve Türkiye topraklarının 6 buçukta birini ve 13.5 milyon vatandaşımızı etkiledi. Biz daha 5 gün önce Maraş ve Kahramanmaraş ve Hatay’daydık 15-16’şar, saat incelemeler yaptık, denetlemeler yaptık. Toplantılar yaptık. Ateş düştüğü yeri yakar arkadaşlar. Oradaki durumu görünce oradaki vatandaşlarımızın tabii karşı karşıya olduğu sıkıntıları görünce devlet ve millet olarak 6 aydan bu yana sergilediğimiz dayanışma ruhunun ve dayanışma faaliyetlerinin daha da arttırarak devam etmesinin önemini bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. 104 milyar dolar bir maliyet var, bu depremin olarak arkadaşlar bu 104 milyar dolar şu demek; 2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıç bütçesinin yüzde 45’i demek. Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin yüzde 45’inin oraya harcanmasıyla ancak bu yıkımı ortadan kaldırılabiliriz. O şehirlerimiz eskisinden daha güzel daha canlı ve yaşanabilir halde devam eder” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ BİR YENİ PROJEMİZDE MELEK YATIRIMCI AĞI PLATFORMU”

Bakan Bolat, “Bunun yanında üniversitelerle iş birliği yaparak 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda eğitim almakta olan gençlerimize yönelik olarak girişimcilik ve ihracat konusunda yeni projeler hazırlıyoruz. Bunu da duyurmuş olayım. Önemli bir yeni projemizde melek yatırımcı ağı platformu, bu bir dijital platform. Melek Yatırımcılar ile yeni fikirleri olan girişimcileri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform. Altyapısı tamamlandı. Yakın zamanda inşallah tanıtımını yapacağız bu platformun. Bunun da genç girişimciler ve genç ihracatçılar için inşallah motive edici ve onları destekleyici bir çalışma faaliyeti olmasını diliyorum” diye konuştu.

“BÜTÜN İHRACATÇILARIMIZIN İNŞALLAH İSTİFADESİNİ SUNACAĞIZ”

Bakan Polat, “E-ihracat konusunda bakanlık olarak Türkiye E-ihracat platformu hazırlığı içindeyiz. Yakın zamanda yazılım ve tasarımını bitirmiş olarak bütün ihracatçılarımızın inşallah istifadesine sunacağız. Burada çevrim içi pazar yerlerinde ülkemiz ürünlerini, markalarının sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı pazarlara siparişler alınması gibi, teslimatlar gibi çok önemli faaliyetler yer alacak” dedi.