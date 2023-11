Türkiye, tohum üretiminde büyük başarı elde ediyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ülkemiz tohumda, sertifikalı tohumda, on kat üretimini arttırmış bir ülke. Ülkemizde kullanılan her 100 kilogram ürünün 97 kilogramını, bu ülkede yerli olarak üretiyoruz. Tohum üreten firmalarımız gerçekten başarı hikayesi yazıyorlar. Sürekli gelişimle, verimliliği ön plana alan, iklim değişikliklerine uyumu ön plana alan, araştırma geliştirme faaliyetlerine de devam ediyorlar. Her 100 tohum firmasından 90’ı da yine bizim ülkemizin yerli milli firmaları” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya’da Selçuk ilçesi Yazıbelen Mahallesi’nde ‘Tohumlar Toprakla Buluşuyor’ törenine katıldı. Törenin yapıldığı alanda sertifikalı tohumun ekileceğini belirten Bakan Yumaklı, konuşmasında sertifikalı yerli tohumun önemini anlattı. Yumaklı, şunları söyledi:

“Burada bugün Murat kardeşimle beraber biz hem sertifikalı bir tohumu verimli olması adına, hem de bitki besleme ürünlerini birlikte ekimini gerçekleştirmiş olduk. 49 dekarlık bu alan son dönemlerde bizim artık sıkça ülke gündemine getirdiğimiz, tarımsal üretim planlamasının en bariz örneklerinden bir tanesi. Neden? Çünkü burada üretim var. Türkşeker ile pancar üretimi konusunda sözleşme yapmış bir kardeşimiz. Ancak üretim planlamasının bir diğer ayağı olan nerede hangi ürünü, ne zaman, hangi şartlarda ekeceğinizin başka bir örneği olan dönüşümlü üretimi de burada bugün gerçekleştirmiş olduk. Daha önceki dönemlerde pancar ekilen bir alana biz bugün buğday ektik. Bu elbette üretim metodolojisi açısından son derece önemli. Biz burada Türkiye’nin tohumda geldiği noktanın da aynı zamanda altını çizecek bir noktadayız. Daha öncesinde tohumla alakalı pek çok elbette ülke gündemine speküle edilen hususlar getirildi. Ancak şunu bilmemiz gerekir. Ülkemiz tohumda, sertifikalı tohumda, on kat üretimini arttırmış bir ülke. Ülkemizde kullanılan her 100 kilogram ürünün 97 kilogramını bu ülkede yerli olarak üretiyoruz. Tohum üreten firmalarımız gerçekten başarı hikayesi yazıyorlar. Sürekli gelişimle, verimliliği ön plana alan, iklim değişikliklerine uyumu ön plana alan, araştırma geliştirme faaliyetlerine de devam ediyorlar. Her 100 tohum firmasından 90’ı da yine bizim ülkemizin yerli milli firmaları.”

Bakanlık olarak Ata tohumlarıyla ilgili yaptıkları çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Yumaklı, “Elbette sadece tohumdaki başarımız bizim kendi firmalarımızın olduğu yerli milli tohumlarla sınırlı değil. Aynı zamanda Bakanlığımız ata tohumlarıyla ilgili yapmış olduğu çalışmaları son hızıyla devam ettiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 37 çeşit ata tohumu tescil edildi. Bunlar da gen kaynaklarımızda, gen bankamızda koruma altına alınmış oldu. Bu kadar uğraş, bu kadar emek, bu kadar gayret, elbette çok önemli. Tarım ciddi bir iştir. Üreticilerimiz de bu ciddi işi ellerinden gelenin en iyisini yaparak sürdürüyorlar” dedi.

ÇANAKKALE’YE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, törenin ardından Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle kentteki programını yarıda kesti. Uçakla Çanakkale’ye gidecek olan Bakan Yumaklı’nın Konya Büyükşehir Başkanlığı’nı ziyaret ve Türkiye Girişimciler Buluşması ödül törenine katılımının da iptal olduğu açıklandı.