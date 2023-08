VAN Kapıköy Sınır Kapısı’ndan, 7 ayda 418 bin kişi giriş yaptı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, bu geçişlerin kent ekonomisine katkı sağladığını, kapının TIR’ların transit geçişine de açılmasını istediklerini söyledi.

Kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kapıköy Sınır Kapısı’nın 30 Mart’tan itibaren 7/24 hizmet vermeye başlamasının, kente gelen İranlı turist sayısını yaklaşık yüzde 50 oranında artırdığı belirtildi. Geçen yılın 7 ayında 290 bin girişin olduğu sınır kapısından bu yıl 418 bin İranlı turist geçiş yapıp Van’a geldi. Bu durumun, kentteki otellerin doluluk oranını yüzde 100 seviyesine çıkarırken, şehrin ekonomisine de ciddi katkı sağladığı vurgulanıyor. Gündüzleri alışveriş yapan turistler, akşamları ise kendi kültürlerini yansıtan mekanlarda eğlenmeyi tercih ediyor.

CAN DAMARI POTANSİYELİ

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Sınır Kapısı’nın ekonomik anlamda can damarı olduğunu belirtirken, kapının TIR’ların transit geçişine de açılmasını istediklerini söyledi. Çeliktaş, açıklamasında, “Sınır kapımız, demir yolu ve kara yoluna açık. Kara yolu da şu anda sadece turizme açık. Temmuz ayında da en çok geçiş yapılan 6’ncı sınır kapısı oldu. Bu veri bizleri memnun etti. Sınır kapımız 7/24 geçiş yapılabilmesi bunu çok etkiliyor. Geçen yıl yaklaşık olarak 290 bin giriş olmuştu, bu yıl ise 418 bin civarında bir geçiş oldu. Bu çok önemli bir veri. Kapıköy, Türkiye’nin en doğusunda hizmet veriyor. İran Razi Kapısı da geçişlerde İran tarafında birinci olmuş. Bu da bizim için çok önemli. Kapıköy, Van ekonomisinin can damarı ancak Türkiye için de can damarı olacak potansiyele sahip. Binlerce insanımız bu alanda çalışıyor. Kapıköy Sınır Kapısı’nın TIR’ların transit geçişine de açılmasını istiyoruz. Bu durum ilimize ayrı bir hareketlilik getirecektir. İl ekonomisine çok ciddi bir katma değer sağlayacaktır” dedi.