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Konya Ovası'nda Yeni Nesil Yem Bitkisi Yetişiyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iklim değişikliği ve su kaynaklarındaki kısıtlılıklarla mücadele kapsamında alternatif ürünlerin ekimi gerçekleştiriliyor. Silajlık mısıra güçlü ve yüksek verimli bi

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Konya Ovası'nda Yeni Nesil Yem Bitkisi Yetişiyor
Yazar: F.ÖZKAN

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iklim değişikliği ve su kaynaklarındaki kısıtlılıklarla mücadele kapsamında alternatif ürünlerin ekimi gerçekleştiriliyor. Silajlık mısıra güçlü ve yüksek verimli bir alternatif olarak öne çıkan Sorgum Sudan Otu'nun ekimleri gerçekleştirildi ve bitkilerin gelişimi yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması' projesi çerçevesinde, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile toprak ve su kaynaklarının korunması hedefleniyor. Proje kapsamında demonstrasyon sahaları Ereğli, Karatay, Sarayönü, Kadınhanı ve Karapınar ilçelerinde oluşturuldu. İlçe teknik personelleri, saha çalışmalarında üreticilere sürekli destek sağlayarak, yenilikçi tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. Bu projeyle, daha az su kullanımıyla daha yüksek verimli ve kârlı kaba yem üretimi hedeflenerek, bölge hayvancılığına sürdürülebilir bir soluk getirilmesi amaçlanıyor.

Editör: F.ÖZKAN

Konya Ovası'nda Yeni Nesil Yem Bitkisi Yetişiyor - 1

Konya Ovası'nda Yeni Nesil Yem Bitkisi Yetişiyor - 2

Konya Ovası'nda Yeni Nesil Yem Bitkisi Yetişiyor - 3

Konya Ovası'nda Yeni Nesil Yem Bitkisi Yetişiyor - 4

Konya Ovası'nda Yeni Nesil Yem Bitkisi Yetişiyor - 5

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