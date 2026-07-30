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Konya Büyükşehir'den Alanya Yangınına Destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale amacıyla bölgeye destek ekibi gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın talimatıyl

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Konya Büyükşehir'den Alanya Yangınına Destek
Yazar: F.ÖZKAN

Konya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale amacıyla bölgeye destek ekibi gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın talimatıyla, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karatay ve Selçuklu belediyelerinin destek personellerinden oluşan toplam 6 araç ve 13 kişilik ekip, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Başkan Altay, Alanya'daki orman yangınını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini belirterek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla, Afet Koordinasyon Merkezimiz koordinesinde 6 araç ve 13 personelimizi bölgeye uğurladık. Ciğerlerimizi yakan yangının bir an önce kontrol altına alınarak daha fazla alanın zarar görmemesi ve insanlarımızın en az şekilde etkilenmesi en büyük temennimizdir. Tüm Antalya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun." Başkan Altay, Antalya halkına geçmiş olsun dileklerini de ayrıca iletti.

Editör: F.ÖZKAN

Konya Büyükşehir'den Alanya Yangınına Destek - 1

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