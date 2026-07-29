Rektör Yılmaz ve Akademisyenler 2. İletişim Şurasında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı” temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası, Ankara’da geniş katılımlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kamu kurumları, üniversiteler, medya, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren bu önemli programa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da iştirak etti.

ATO Congresium'da iki gün boyunca devam eden Şura'da, kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden dijital platformlara kadar iletişim ekosisteminin kritik başlıkları uzmanlarca kapsamlı bir şekilde ele alındı. Selçuk Üniversitesi'ni temsilen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'ın yanı sıra, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Osman Olkun, Kurumsal İletişim Koordinatörü ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Selim Akyüz ile İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Gölcü de programa katıldı. Üniversitenin değerli akademisyenleri, oturumlarda sundukları değerlendirmelerle Türkiye'nin iletişim alanındaki gelecek vizyonuna ve politika geliştirme süreçlerine önemli akademik katkılar sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın açılışında yaptığı konuşmada, Şura'nın iletişim alanındaki önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini vurguladı. Erdoğan, “Şura’nın gerek zengin katılımcı profili gerekse güçlü muhtevası itibarıyla eksikliğini çokça hissettiğimiz bir alanda önemli bir boşluğu dolduracağına yürekten inanıyorum. Burada ortaya konulan tespitler, raporlar ve sonuç bildirgesi Türkiye’nin gelecek vizyonunu şekillendirecek; ülkemizin ulusal ve uluslararası iletişim kapasitesini daha da güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin iletişim alanında sunduğu yeni fırsatların yanı sıra beraberinde getirdiği risklere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Erdoğan, “Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Editör: F.ÖZKAN