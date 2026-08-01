Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi Oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karaman’da gerçekleştirilen TDBB Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Bu toplantıda alınan kararla Kerkük, TDBB’nin resmi üyesi oldu. Başkan Altay, bu durumu birliğin tarihi bir günü olarak değerlendirdi.

Karaman Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, Karaman’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya teşekkür etti. TDBB'nin 31 ülkeden 1.200'den fazla belediyenin üye olduğu, İstanbul merkezli tek uluslararası yerel yönetim teşkilatı olduğunu hatırlatan Altay, kültürel mirasın korunması ve kardeş ilişkilerin sürdürülmesi konusunda çalıştıklarını ifade etti.

Kerkük'ün üyeliği hakkında Başkan Altay, “Bugün birliğimiz için tarihi bir gün. Kerkük Valimizin katılımıyla Kerkük birliğin resmi üyesi oldu. Bundan sonra inşallah birlikte güzel organizasyonlar yaparız,” dedi.

Toplantıda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren’in yer almasından memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Altay, TİKA'nın TDBB'nin önemli partnerlerinden biri olduğunu vurguladı. Yurt dışında yapılan birçok restorasyon ve kültürel faaliyetin TİKA ile iş birliği içinde yürütüldüğünü söyleyen Altay, “İnşallah bu toplantıyla birlikte Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve TİKA arasında iş birliğinin daha da güçlendiğine şahitlik edeceğiz,” diye konuştu.

TİKA Başkanı Abdullah Eren de toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu aktararak, TİKA’nın kuruluşu ve Türk coğrafyalarındaki çalışmalarından bahsetti. TDBB’nin Türkiye’deki belediyecilik deneyimini dünyaya taşıdığını belirten Eren, “Sayın Başkanımıza ve TDBB'de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TİKA olarak bizler de 34 yıllık bir kurumuz. Özellikle Türk coğrafyasında, gönül coğrafyamızda, soydaş ve akraba topluluklarımızın olduğu tüm bölgelerde restorasyon başta olmak üzere sosyal, kültürel ve kalkınma projeleri yürütüyoruz. Kalkınma alanımız TDBB ile en çok örtüşen alanımız. Başkanımızla bu konuyu daha önce konuşmuştuk. İnşallah bundan sonra iş birliğimizi daha da artıracağız,” dedi.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Semen Ağa ise, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve Cumhur İttifakı’nın desteğiyle 102 yıl sonra Kerkük’te bir Türkmen Valinin seçilmesinin kendileri ve herkes için anlamlı olduğunu dile getirdi. Ağa, “Bugün burada sizinle birlikte olmak bizim için şereftir, onurdur. Allah’ın izniyle bu süreçte gönül bağımız olan Altaylar’dan Tuna’ya uzanan tüm Türk dünyasının belediye başkanları ile iş birliği içinde çalışmayı temenni ediyorum,” açıklamasını yaptı.

Farklı ülkelerden gelen yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan kararla Kerkük Belediyesi’nin birlik üyeliğine kabul edildiği bilgisi verildi.