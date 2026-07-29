Uluslararası Gıda ve İnovasyon Forumu Selçuklu'da Başladı

Selçuklu Belediyesi, "Liderlik, Dönüşüm ve Refah" temasıyla düzenlenen UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'na ev sahipliği yaptı. 11 ülkeden 136 yerel yönetim temsilcisi, uzman ve paydaşı bir araya getiren uluslararası forum, şehirlerin gıda güvenliği, ekonomik kalkınma ve teknolojik yenilikler karşısında alacağı aksiyonları kapsamlı bir şekilde ele almak üzere açılış programıyla başladı. Forum, yerel yönetimler arasında yenilikçilik, girişimcilik ve sürdürülebilir gıda sistemleri konularında bilgi alışverişini ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, UCLG-MEWA Teşkilatı'nın bu önemli forumuna Konya'da ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Forumun 81'i yurt içinden, diğerleri ise MEWA bölgesindeki 11 farklı ülkeden olmak üzere toplam 136 katılımcıyı ağırladığını belirten Başkan Pekyatırmacı, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanlığı'na seçilmesinin ardından, genel kurul sonrası ilk toplantının Konya'da ve Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılıyor olması bizim için çok önemli. Hem Başkan Altay'ın liderliğinde ilk toplantıyı gerçekleştirmiş olduk hem de yenilikçilik ve gıda sistemleri forumuyla yeni bir çalışmayı başlattık," ifadelerini kullandı. İnovasyonun şehirlerin kalkınması ve vatandaşların refahının artırılması için hayati önem taşıdığını vurgulayan Pekyatırmacı, forumun özellikle gençlerin, dezavantajlı grupların ve kadınların faydalanabileceği alanlarda önemli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediye ve UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay ise UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu vesilesiyle farklı şehirlerden gelen misafirleri Konya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Günümüz şehirlerinin iklim krizi, gıda güvenliği, ekonomik dalgalanmalar ve göç gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Başkan Altay, "Şehirlerimiz sadece sorunların yaşandığı mekanlar değil, aksine çözümlerin üretildiği, yeniliklerin yeşerdiği ve toplumsal dönüşümün başladığı ana merkezlerdir," dedi. Yerel yönetimlere düşen görevin girişimciliğin önünü açmak ve yenilikçi fikirlerin yeşereceği ekosistemler kurmak olduğunu vurgulayan Altay, gıda sistemlerinin de şehirlerin geleceği için stratejik bir alan olduğunu belirterek, üretimden sıfır atık prensibiyle değerlendirmeye kadar tüm sürecin planlanması gerektiğini ifade etti. Konya'nın tarımsal üretim kapasitesi, sanayisi ve dayanışma kültürüyle önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Altay, UCLG Başkanı olarak en büyük gayesinin yerel yönetimlerin uluslararası arenadaki sesini yükseltmek ve yerelden doğan çözümleri küresel politikaların merkezine yerleştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Konya Valisi İbrahim Akın, dünyanın iklim değişikliği, kuraklık, kontrolsüz kentleşme ve gıda güvenliği gibi hayati meselelerle karşı karşıya olduğu bir dönemde, forumun bölgesel buluşmanın çok ötesinde bir anlama sahip olduğunu vurguladı. Selçuklu Belediyesi'nin eş başkanlığını üstlendiği yenilikçilik ve girişimcilik komitesi ile yürüttüğü Gıda ve Tarım Çalışma Grubu'nun ilk toplantılarını tek çatı altında birleştiren bu forumun tarihi bir adım olduğunu kaydeden Vali Akın, "Konyamız, köklü tarım birikimini güçlü sanayisi, teknolojisi ve akademik potansiyeliyle bütünleştirmiş öncü bir merkezdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun yerel yönetimlerdeki yansımalarını bugün tüm dünyaya gösteriyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanlığına seçilmesi de bunun en somut tescilidir," şeklinde konuştu.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, Selçuklu Belediyesi'ne ev sahipliği için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Bölgedeki çatışma ve sıkıntılara değinen Duman, yerel yönetimlerin barışın, diyalogun güvencesi olduğuna inandıklarını ve acil barış çağrısı yaptıklarını belirtti. Selçuklu'nun yalnızca forumun ev sahibi değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin yenilikçilik, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında nasıl örnek bir vizyon ortaya koyabildiğinin somut bir örneği olduğunu vurgulayan Duman, UCLG Dünya Başkanlığı'na seçilen Başkan Altay'ın MEWA bölgesine küresel bir liderlik alanı kazandırdığını ve artık MEWA bölgesinin ortak aklının küresel ölçekte yön veren bir güce dönüştüğünü ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker ise gıdanın insanlar için "ontolojik bir ihtiyaç" olduğunu vurguladı. Tarımsal faaliyetin insanlığın varlığıyla ilişkili olduğuna dikkat çeken Eker, Anadolu'nun ve özellikle Konya Çatalhöyük'ün tarıma başlanan ilk merkezlerden biri olduğunu belirtti. Konya'nın bugün de tarımsal, hayvansal üretim ve gıda sanayii konusunda ilham alınacak önemli bir merkez olduğunu söyleyen Eker, böyle bir toplantının burada yapılmasının ayrıca anlamlı olduğunu dile getirdi.

Açılış konuşmalarına Türkiye Cumhuriyeti Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Konya Büyükşehir Belediye ve UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi İbrahim Akın, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, UCLG-MEWA yönetici ve temsilcileri, yerel ve ulusal yönetim temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından aile fotoğrafı çekildi ve forumun diğer oturumlarına geçildi.

Editör: F.ÖZKAN